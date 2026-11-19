Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, Taylor Swift chính thức trở lại sân khấu CMA Awards lần thứ 60 với màn trình diễn đặc biệt, kết hợp ca khúc mới trong Toy Story 5 cùng bản hit đình đám từng làm nên tên tuổi của cô. Sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao nhạc đồng quê và màn kết hợp bất ngờ với Keith Urban cũng trở thành những điểm nhấn đáng chú ý.

Tối 18/11 (giờ địa phương), Taylor Swift xuất hiện tại lễ trao giải CMA Awards lần thứ 60, tổ chức ở nhà thi đấu Bridgestone Arena, Nashville (Mỹ). Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ góp mặt và biểu diễn tại sự kiện này kể từ năm 2016.

Trước khi Taylor Swift bước lên sân khấu, khán giả được theo dõi một đoạn video đặc biệt ghi lại hành trình cô di chuyển qua khu vực hậu trường. Đáng chú ý, nữ ca sĩ lần lượt gặp gỡ nhiều gương mặt đình đám của làng nhạc đồng quê như Brad Paisley, Little Big Town, Sugarland, Brooks & Dunn và Eric Church. Những màn tương tác tự nhiên, thân thiện cùng các nghệ sĩ khiến phần giới thiệu trở nên thú vị, như một cách Taylor Swift tái kết nối với mái nhà âm nhạc từng gắn bó trong những năm đầu sự nghiệp.

Xuất hiện trên sân khấu, Taylor Swift lựa chọn chiếc đầm cổ yếm màu trắng satin, được đính kết họa tiết hoa lấp lánh, kết hợp chân váy hồng nổi bật và đôi boots cao bồi. Nữ ca sĩ cũng mang theo cây đàn guitar xanh da trời được trang trí bằng những họa tiết đính đá hình đám mây, tạo nên tổng thể đậm chất đồng quê nhưng vẫn mang dấu ấn thời trang đặc trưng.

Tại đây, Taylor Swift trình diễn I Knew It, I Knew You - ca khúc cô sáng tác cho nhạc phim Toy Story 5. Đặc biệt, màn trình diễn còn có sự góp mặt của Keith Urban. Nam nghệ sĩ đảm nhận phần banjo, cùng Taylor Swift tạo nên bản mashup kết hợp ca khúc mới với Our Song, bản hit phát hành năm 2006 trong album đầu tay của nữ ca sĩ.

Sự kết hợp này mang đến màu sắc hoài niệm, đưa khán giả trở về thời kỳ Taylor Swift còn là một cô gái trẻ theo đuổi dòng nhạc country trước khi vươn mình trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, I Knew It, I Knew You không chỉ là một sản phẩm âm nhạc dành riêng cho Toy Story 5 mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Taylor Swift. Phát hành vào tháng 6/2026, ca khúc nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phát thanh nhạc đồng quê, trở thành bài hát đầu tiên của nữ ca sĩ đạt thành tích này sau 13 năm.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, Taylor Swift từng cho biết ca khúc mang đến cảm giác vừa là một hướng đi âm nhạc mới, vừa giống như hành trình trở về với cội nguồn. Việc được sáng tác dành riêng cho nhân vật Jessie trong Toy Story 5 cũng là một thử thách mới nhưng đồng thời gợi lại tình yêu của cô dành cho thương hiệu hoạt hình gắn bó từ thuở nhỏ.

Lần trở lại CMA Awards năm nay càng có ý nghĩa khi Taylor Swift từng là một trong những nghệ sĩ có dấu ấn nổi bật tại giải thưởng này. Cô hiện sở hữu 12 chiếc cúp CMA, trong đó có hai lần chiến thắng hạng mục Entertainer of the Year vào năm 2009 và 2011. Năm 2016, nữ ca sĩ cũng từng xuất hiện tại sự kiện với vai trò trao giải cho Garth Brooks ở chính hạng mục danh giá này.

Tại mùa giải năm nay, Taylor Swift tiếp tục được đề cử ở hạng mục Single of the Year với I Knew It, I Knew You. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng thuộc về Ella Langley.

Sau nhiều năm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực pop, màn tái xuất của Taylor Swift tại CMA Awards cho thấy nữ ca sĩ vẫn duy trì mối liên kết đặc biệt với dòng nhạc đã đặt nền móng cho sự nghiệp. Không đơn thuần là một tiết mục quảng bá nhạc phim, màn kết hợp cùng Keith Urban và sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ đồng quê còn mang ý nghĩa như một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa Taylor Swift với nơi cô từng bắt đầu hành trình âm nhạc.