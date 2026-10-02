Taylor Swift tổn thương vì album mới bị chê, Travis Kelce lên tiếng

Album mới của Taylor Swift đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều khi một số cây bút âm nhạc cho rằng những ca khúc bổ sung chưa đạt được sức nặng như kỳ vọng. Trước phản ứng này, nữ ca sĩ được cho là khá nhạy cảm và chịu ảnh hưởng về mặt cảm xúc, trong khi Travis Kelce liên tục động viên vợ.

Theo nguồn tin của tạp chí Star, Taylor Swift không dễ dàng tách mình khỏi những sản phẩm âm nhạc do chính cô sáng tạo. Vì thế, những nhận xét tiêu cực dành cho ca khúc đôi khi được nữ ca sĩ cảm nhận như sự đánh giá trực tiếp đối với bản thân.

“Taylor cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích”, nguồn tin chia sẻ, đồng thời ví các ca khúc của nữ ca sĩ giống như “những đứa con”. Điều này khiến những phản hồi tiêu cực từ giới chuyên môn và một bộ phận khán giả trở nên khó tiếp nhận hơn.

Đáng chú ý, phản ứng trái chiều xuất hiện sau khi Taylor Swift phát hành phiên bản mở rộng của The Life of a Showgirl: The Encore, bao gồm bốn ca khúc mới. Một số trang âm nhạc cho rằng các sáng tác này chưa đạt chất lượng tương xứng với danh tiếng và vị thế của nữ ca sĩ.

Vulture thậm chí đặt vấn đề Taylor Swift nên khép lại kỷ nguyên Showgirl, trong khi Pitchfork đưa ra những nhận xét gay gắt về chiều sâu trong âm nhạc của cô. Trên mạng xã hội, một số người hâm mộ cũng bày tỏ thất vọng, trong đó ca khúc “Cleveland!” trở thành tâm điểm tranh luận.

Sự chú ý dành cho “Cleveland!” phần nào bắt nguồn từ mối liên hệ đặc biệt với Travis Kelce. Ca khúc được xem là lời tri ân dành cho thành phố gắn với tuổi thơ và nguồn gốc của ngôi sao NFL. Tuy nhiên, thay vì bận tâm đến những đánh giá tiêu cực, Travis được cho là đặc biệt yêu thích sáng tác này.

Nguồn tin tiết lộ Travis thuộc lòng lời bài hát và thường xuyên hát ca khúc một cách đầy hào hứng. Sự nhiệt tình ấy được cho là khiến Taylor Swift cảm thấy vui vẻ giữa thời điểm sản phẩm của cô đang chịu nhiều tranh luận.

Không chỉ vậy, Travis còn được cho là thường xuyên nhắc nhở vợ rằng cô không cần phải tìm cách làm hài lòng tất cả mọi người. Sau một sự nghiệp kéo dài nhiều năm và đạt được hàng loạt thành tích, Taylor không nhất thiết phải tiếp tục chứng minh giá trị của mình thông qua từng đánh giá từ giới phê bình.

Sự ủng hộ của gia đình Kelce cũng được thể hiện rõ trong podcast New Heights. Trong tập phát sóng ngày 30/9, Travis và anh trai Jason Kelce cùng dành những lời tích cực cho “Cleveland!”.

Travis hào hứng cảm ơn Taylor vì đã đưa Cleveland vào âm nhạc, trong khi Jason tiết lộ anh và vợ, Kylie Kelce, đã nghe ca khúc nhiều lần tại nhà.

Giữa những tranh luận xoay quanh chất lượng album, sự khác biệt trong phản ứng của giới phê bình và những người thân cận với Taylor Swift cho thấy một thực tế quen thuộc của ngành công nghiệp âm nhạc: một sản phẩm có thể gây thất vọng với người này nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt với người khác.

Với Taylor Swift, “Cleveland!” có lẽ không chỉ đơn thuần là một ca khúc để đánh giá bằng những tiêu chí chuyên môn. Đằng sau sáng tác này còn là câu chuyện về tình yêu, gia đình và những dấu mốc cá nhân. Và trong thời điểm phải đối diện với nhiều lời chê, sự đón nhận nhiệt tình từ Travis Kelce dường như đang trở thành nguồn động viên đáng kể đối với nữ ca sĩ.