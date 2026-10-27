Taylor Swift tiết lộ trò đùa ám ảnh suốt nhiều tháng

Theo Page Six dẫn nguồn Rolling Stone, tối 26/10 (giờ địa phương), Taylor Swift tham dự lễ vinh danh thường niên lần thứ 56 của Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville, diễn ra tại Music City Center ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ.

Tại sự kiện, nữ ca sĩ 36 tuổi chính thức được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng, trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng nhận được vinh dự này.

Taylor Swift tham dự lễ vinh danh thường niên lần thứ 56 của Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ Nashville.

Xuất hiện trong chiếc váy nhung màu đỏ rượu vang với họa tiết hoa mang sắc thái mùa thu, Taylor Swift thu hút sự chú ý không chỉ bởi diện mạo nổi bật mà còn nhờ bài phát biểu vừa xúc động vừa hài hước.

Trước khi chia sẻ về hành trình sáng tác, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc đến Brad Paisley, người từng mời cô tham gia chuyến lưu diễn Bonfires & Amplifiers Tour năm 2007 với vai trò nghệ sĩ biểu diễn mở màn. Taylor Swift đùa rằng cả hai đã trở nên "xa cách" kể từ thời điểm đó vì một trò chơi khăm đi quá giới hạn.

Theo lời nữ ca sĩ, Brad Paisley từng cho hàng nghìn con dế còn sống vào bên trong chiếc xe buýt lưu diễn của cô. "Anh ấy đã cho dế sống vào khắp xe buýt lưu diễn của tôi, hàng nghìn con", Taylor Swift nhớ lại.

Trước khi chia sẻ về hành trình sáng tác, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc đến Brad Paisley.

Điều đáng nói, trò đùa không kết thúc ngay sau đó mà còn để lại những phiền toái kéo dài. "Suốt nhiều tháng, tôi không thể ngủ được. Đêm nào tôi cũng nghĩ đến chuyện mua một con thằn lằn làm thú cưng để giải quyết vấn đề", nữ ca sĩ hài hước kể.

Câu chuyện trở thành điểm nhấn thú vị trong bài phát biểu của Taylor Swift, gợi lại giai đoạn cô mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp âm nhạc tại Nashville. Bên cạnh kỷ niệm với Brad Paisley, nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian nhìn lại hành trình sáng tác kéo dài hơn hai thập kỷ.

Taylor Swift cho biết cô bắt đầu viết nhạc từ khi còn rất nhỏ và sớm nhận ra đây là niềm đam mê lớn nhất của mình.

"Tôi bắt đầu sáng tác khi còn là một đứa trẻ. Ngay từ bài hát đầu tiên, tôi đã biết rằng dù không thể biến nó thành sự nghiệp, sáng tác vẫn sẽ là niềm đam mê và là điều tôi muốn dành cả cuộc đời để theo đuổi", cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng nhắc đến cột mốc 20 năm phát hành album đầu tay mang tên Taylor Swift, đánh dấu sự khởi đầu của hành trình từ một nghệ sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi đến ngôi sao toàn cầu. Đối với Taylor Swift, việc được vinh danh tại Nashville mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây chính là nơi đã nuôi dưỡng và hoàn thiện khả năng sáng tác của cô.

"Tôi vô cùng vinh dự khi được gia nhập cộng đồng đặc biệt này, nhất là ở thời điểm hiện tại của cuộc đời", nữ ca sĩ bày tỏ. Taylor Swift tiếp tục xúc động khi nói về mối liên hệ giữa bản thân và thành phố Nashville.

"Nashville là nơi đã rèn giũa và hoàn thiện điều mà tôi tự hào và đam mê nhất trong cuộc đời mình", cô chia sẻ. Khép lại bài phát biểu, nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn và khẳng định sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc được vinh danh.

Nữ ca sĩ cũng nhắc đến cột mốc 20 năm phát hành album đầu tay mang tên Taylor Swift.

Trong buổi lễ, ca sĩ Lainey Wilson cũng trình diễn phiên bản phối tối giản của Love Story, một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Taylor Swift.

Ngoài Taylor Swift, những nhạc sĩ được vinh danh năm 2026 còn có Shawn Camp, Bruce Channel, Lyle Lovett và Lee Thomas Miller.

Đây không phải cột mốc đáng nhớ duy nhất của Taylor Swift trong năm nay. Trước đó, vào tháng 6, cô trở thành người phụ nữ trẻ tuổi nhất được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ (Songwriters Hall of Fame).

Trong bài phát biểu tại sự kiện này, Taylor Swift đã xúc động cảm ơn cha mẹ và em trai vì từng chuyển cả gia đình từ Pennsylvania đến Nashville để ủng hộ giấc mơ âm nhạc của cô. Ở tuổi 36, Taylor Swift tiếp tục ghi dấu ấn bằng những thành tựu đáng chú ý trong sự nghiệp sáng tác. Và giữa khoảnh khắc được vinh danh, câu chuyện về hàng nghìn con dế trên xe buýt lưu diễn năm nào cũng khiến người hâm mộ có thêm một góc nhìn thú vị về những ngày đầu bước chân vào làng nhạc của nữ ca sĩ.