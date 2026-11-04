Taylor Swift tiết lộ The Eras Tour là chuyến lưu diễn kiệt sức nhất sự nghiệp

Dù tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử âm nhạc, chuyến lưu diễn The Eras Tour cũng khiến Taylor Swift phải đối mặt với tình trạng kiệt sức nghiêm trọng. Nữ ca sĩ tiết lộ cô từng mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi giữa các đêm diễn, thậm chí cảm nhận rõ sự đau nhức trong từng bước chân.

Xuất hiện tại buổi giao lưu về bộ phim hoạt hình Toy Story 5 ở New York (Mỹ) vào ngày 1/11, Taylor Swift đã chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc I Knew It, I Knew You - bài hát được sử dụng ở phần danh đề cuối phim. Đáng chú ý, nữ ca sĩ cho biết tác phẩm này được hình thành trong khoảng thời gian cô đang phải đối mặt với lịch trình lưu diễn vô cùng khắc nghiệt.

Nhắc lại quãng thời gian thực hiện The Eras Tour, Taylor Swift thẳng thắn thừa nhận đây là chuyến lưu diễn khiến cô kiệt sức nhất từ trước đến nay. "Tôi đã tham gia một chuyến lưu diễn có rất nhiều điều đặc biệt, nhưng phải nói rằng nó thực sự vắt kiệt sức lực. Tôi chưa từng trải qua cảm giác mệt mỏi đến mức này giữa các buổi biểu diễn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Những lời tâm sự của Taylor Swift phần nào cho thấy áp lực phía sau một trong những tour diễn thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới. Khởi động từ năm 2023, The Eras Tour kéo dài qua 149 đêm diễn tại 51 thành phố thuộc 5 châu lục. Mỗi đêm diễn có thời lượng khoảng 3 tiếng rưỡi, đưa khán giả đi qua các giai đoạn âm nhạc trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Với cường độ biểu diễn liên tục, việc duy trì thể lực trở thành thử thách không nhỏ đối với Taylor Swift. Cô tiết lộ, mỗi khi không phải đứng trên sân khấu, phần lớn thời gian của mình đều dành cho việc nằm nghỉ và hồi phục sức khỏe để chuẩn bị cho đêm diễn tiếp theo.

Tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng cũng ảnh hưởng đến quyết định tham gia dự án Toy Story 5 của nữ ca sĩ. Theo Taylor Swift, anh trai Austin Swift, người phụ trách một số hoạt động cấp phép sử dụng âm nhạc của cô trong các sản phẩm đa phương tiện, đã sớm đề cập đến bộ phim và mong muốn cô dành thời gian tìm hiểu dự án.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Taylor Swift gần như không còn đủ năng lượng cho bất kỳ công việc sáng tạo nào khác. Cô nhớ lại cảm giác khi cố gắng bước ra khỏi giường: "Tôi vừa cố gắng đứng dậy thì đã cảm thấy từng chiếc xương ở bàn chân như đang kêu răng rắc. Vì vậy, liệu tôi có thể có thêm một chút thời gian, không phải đi lưu diễn nữa, rồi sau đó mới đến xem bộ phim được không?".

Trong nhiều tháng, Austin vẫn kiên trì khuyến khích em gái đến xem tác phẩm trong quá trình sản xuất. Cuối cùng, khi lịch trình cho phép, Taylor Swift đã có cơ hội thưởng thức bộ phim và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu với câu chuyện trên màn ảnh.

Nữ ca sĩ cho biết thời điểm đó là lúc cô có đủ khoảng trống về thời gian và tinh thần để tiếp nhận những ý tưởng mới, đồng thời tìm lại cảm hứng sáng tác. Sau khi xem bộ phim do Andrew Stanton thực hiện, cô hiểu vì sao anh trai mình tin rằng tác phẩm sẽ khiến cô yêu thích.

Đặc biệt, Taylor Swift tiết lộ cô có thể đồng cảm với tất cả các nhân vật, trong đó câu chuyện về tình bạn giữa những người phụ nữ để lại ấn tượng sâu sắc. Cảm xúc đến bất ngờ khiến nữ ca sĩ lập tức muốn trở về nhà, ngồi bên cây đàn piano và viết một ca khúc dành cho bộ phim.

Trước đó, Taylor Swift từng tiết lộ quá trình hoàn thiện I Knew It, I Knew You diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau khi trở về từ buổi chiếu phim, cô lập tức bắt tay vào sáng tác, sản xuất và hoàn thành ca khúc chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Nữ ca sĩ hài hước gọi trạng thái sáng tạo đầy hưng phấn ấy là cảm giác "songwriter zoomies".

Câu chuyện phía sau I Knew It, I Knew You mang đến một góc nhìn khác về Taylor Swift, không chỉ với tư cách một ngôi sao có khả năng sáng tác bền bỉ mà còn là người phải đối mặt với những giới hạn thể chất sau nhiều năm hoạt động với cường độ cao.

The Eras Tour có thể được xem là một dấu mốc huy hoàng trong sự nghiệp của Taylor Swift, nhưng những chia sẻ mới đây cho thấy thành công ấy cũng đi kèm với không ít đánh đổi. Đằng sau 149 đêm diễn kéo dài hàng giờ đồng hồ là một nữ nghệ sĩ phải liên tục nỗ lực để duy trì phong độ, thậm chí có những thời điểm chỉ mong được nghỉ ngơi và hồi phục sức lực.