Taylor Swift mới đây đã chia sẻ về trải nghiệm sáng tác ca khúc I Knew It, I Knew You cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5. Với nữ ca sĩ, đây không chỉ là cơ hội tri ân thương hiệu hoạt hình gắn liền với tuổi thơ mà còn mang đến một góc nhìn sáng tạo mới mẻ, giúp cô tạm thời thoát khỏi những ca khúc khai thác câu chuyện cá nhân.

Trong buổi gặp gỡ báo chí gần đây, Taylor Swift thẳng thắn chia sẻ rằng việc viết nhạc từ một góc nhìn khác mang lại cho cô cảm giác dễ chịu. Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi rất thích việc được sáng tác từ một góc nhìn mới. Việc có khoảng nghỉ khỏi những ca khúc viết về cuộc sống cá nhân luôn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm".

Được phát hành vào tháng 6, ngay trước thời điểm Toy Story 5 ra mắt, I Knew It, I Knew You là bản ballad mang màu sắc country pop, xoay quanh những chủ đề như tình bạn, hoài niệm và sự đoàn tụ. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự chú ý khi mang về cho Taylor Swift hai đề cử GRAMMY, trong đó có hạng mục quan trọng Song of the Year (Bài hát của năm) - giải thưởng mà nữ ca sĩ vẫn chưa từng chiến thắng.

Không dừng lại ở đó, sản phẩm này còn được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng tại hạng mục Best Original Song (Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất) của Oscar. Nếu được đề cử, đây sẽ là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình chinh phục những giải thưởng điện ảnh danh giá của Taylor Swift.

Tuy nhiên, I Knew It, I Knew You cũng vừa để vuột mất chiến thắng tại hạng mục Single of the Year ở Country Music Awards vào tuần qua, trước ca khúc Choosin' Texas của Ella Langley. Được biết, Taylor Swift đồng sáng tác sản phẩm này cùng Jack Antonoff - cộng sự quen thuộc đứng sau nhiều bản hit trong sự nghiệp của cô.

Nguồn cảm hứng của ca khúc đến từ Jessie, cô búp bê cao bồi trong Toy Story 5. Ở phần phim mới, nhân vật này phải đối mặt với nỗi lo bị thay thế khi một chiếc máy tính bảng xuất hiện, khiến những món đồ chơi truyền thống dần đứng trước nguy cơ trở nên lỗi thời.

Thông qua câu chuyện của Jessie và những người bạn, bộ phim đặt ra vấn đề về sự thay đổi của công nghệ cũng như nỗi lo bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ về chủ đề này, Taylor Swift cho biết cô vẫn giữ thái độ lạc quan trước những biến chuyển đang diễn ra trong các ngành công nghiệp sáng tạo, bao gồm âm nhạc và điện ảnh.

Theo nữ ca sĩ, dù công nghệ liên tục phát triển, sức sáng tạo của con người vẫn sở hữu khả năng kết nối đặc biệt với khán giả mà máy móc khó có thể thay thế. Để minh chứng cho quan điểm này, Taylor Swift nhắc đến hai album mà cô đặc biệt yêu thích và thường xuyên nghe lại là The Art of Loving của Olivia Dean và Lux của Rosalía.

Đáng chú ý, cả hai album đều nhận được đề cử Album of the Year tại GRAMMY, cạnh tranh trực tiếp với The Life of a Showgirl - album của chính Taylor Swift trong lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2.

Nói về sức hút của hai sản phẩm âm nhạc này, Taylor Swift nhấn mạnh yếu tố con người chính là điều tạo nên giá trị khác biệt. Cô cho rằng những album được tạo ra từ trải nghiệm, cảm xúc và sự sáng tạo của con người luôn có khả năng chạm đến người nghe theo cách riêng.

"Những album đó tuyệt vời bởi chúng mang đậm dấu ấn con người, được tạo ra bởi con người và kể về những trải nghiệm của con người. Đó là lý do chúng ta có thể kết nối với chúng", nữ ca sĩ chia sẻ, đồng thời khẳng định: "Con người vẫn đang chiến thắng".

Qua I Knew It, I Knew You, Taylor Swift không chỉ cho thấy khả năng làm mới nguồn cảm hứng sáng tác mà còn thể hiện sự đồng điệu với thông điệp mà Toy Story 5 muốn truyền tải. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ đến ngành giải trí, nữ ca sĩ vẫn đặt niềm tin vào giá trị của cảm xúc và sức sáng tạo nguyên bản - những yếu tố làm nên sự kết nối bền vững giữa nghệ sĩ với công chúng.