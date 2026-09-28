Taylor Swift thắng Video of the Year, Madonna lập cú đúp tại VMAs 2026

Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 (VMAs) diễn ra tại Los Angeles với nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. Taylor Swift giành giải Video of the Year, trong khi Madonna trở thành một trong những tâm điểm lớn nhất của đêm trao giải khi vừa dẫn đầu đề cử, vừa giành hai hạng mục quan trọng.

Tối 27/9 (giờ Mỹ), MTV Video Music Awards 2026 chính thức diễn ra tại Peacock Theater, Los Angeles. Snoop Dogg đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, trong khi Madonna mở màn đêm diễn bằng màn trình diễn cùng Sabrina Carpenter.

Ngay từ trước khi sự kiện bắt đầu, Madonna và Taylor Swift đã là hai cái tên được chú ý nhất khi lần lượt nhận 13 và 11 đề cử. Với số lượng đề cử áp đảo, cuộc cạnh tranh giữa hai nữ nghệ sĩ trở thành một trong những điểm nhấn được chờ đợi của VMAs năm nay.

Một trong những hạng mục được quan tâm nhất của VMAs là Video of the Year. Taylor Swift cùng MV The Fate of Ophelia góp mặt trong danh sách đề cử bên cạnh Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna và Sabrina Carpenter.

Kết quả, Taylor Swift là người được xướng tên với giải thưởng quan trọng này.

Chiến thắng tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của Taylor Swift tại VMAs, đặc biệt khi nữ ca sĩ còn góp mặt ở hàng loạt hạng mục khác trong đêm trao giải như Best Pop, Best Visual Effects, Best Choreography, Best Editing, Best Cinematography, Best Art Direction và Song of Summer.

Bên cạnh The Fate of Ophelia, Taylor Swift còn được đề cử Best Direction với MV Opalite. Nữ ca sĩ cũng góp mặt ở các hạng mục lớn như Best Album với The Life of a Showgirl.

Nếu Taylor Swift gây chú ý với chiến thắng Video of the Year, Madonna lại có một đêm đặc biệt khi giành giải Artist of the Year.

Phát biểu khi nhận giải, Madonna chia sẻ rằng cô đã dành khoảng một năm rưỡi qua để tìm lại chính mình, tin tưởng vào bản thân và theo đuổi thứ âm nhạc mà cô thực sự muốn tạo ra. Theo nữ ca sĩ, đó chính là định nghĩa của một nghệ sĩ. Madonna cũng gửi lời khích lệ tới những nghệ sĩ trẻ đang theo đuổi con đường âm nhạc, khuyến khích họ tin vào bản thân và tạo ra những tác phẩm phản ánh điều họ thực sự muốn nói.

Chiến thắng Artist of the Year càng trở nên đáng chú ý khi Madonna là nghệ sĩ dẫn đầu danh sách đề cử VMAs 2026 với 13 đề cử.

Không chỉ nhận giải thưởng, Madonna còn trực tiếp tham gia phần mở màn chương trình. Cô kết hợp cùng Sabrina Carpenter trình diễn Bring Your Love, trước khi cả hai cùng giành chiến thắng ở hạng mục Best Collaboration.

Màn kết hợp giữa Madonna và Sabrina Carpenter là một trong những tiết mục đáng chú ý nhất của đêm trao giải. Hai nữ ca sĩ cùng trình diễn Bring Your Love ngay đầu chương trình. Ca khúc sau đó mang về cho họ giải Best Collaboration, vượt qua các đối thủ như PinkPantheress kết hợp Zara Larsson, Shakira kết hợp Burna Boy và Teyana Taylor kết hợp Lucky Daye.

Madonna tiết lộ rằng khi cô chủ động liên hệ với Sabrina Carpenter để đề nghị hợp tác, nữ ca sĩ trẻ đã không phản hồi trong vòng năm ngày. Câu chuyện hậu trường này tạo thêm sự thú vị cho màn kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Sabrina Carpenter cũng có một năm đáng chú ý tại VMAs khi cô nhận nhiều đề cử, trong đó có Best Pop, Best Editing và Video of the Year với MV Tears.

Kpop tiếp tục có sự hiện diện đáng kể tại VMAs 2026. Lisa mang về giải Best Pop với Dream kết hợp Kentaro Sakaguchi. Chiến thắng của Lisa giúp cô vượt qua loạt tên tuổi lớn như Ariana Grande, Charli xcx, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tate McRae và Taylor Swift. Lisa cũng góp mặt trong danh sách đề cử Best Editing và Best Cinematography với cùng sản phẩm Dream.

Ở hạng mục Best Kpop, cuộc cạnh tranh năm nay quy tụ nhiều đại diện nổi bật của làn sóng Kpop gồm BLACKPINK với JUMP, BTS với SWIM, CORTIS với REDRED, KATSEYE với PINKY UP, LE SSERAFIM kết hợp j-hope với SPAGHETTI và Lisa với Dream.

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt của VMAs 2026 là việc Nirvana được trao Video Vanguard Award. Chuck D là người trao giải cho ban nhạc. Dave Grohl, Krist Novoselic và Pat Smear thay mặt Nirvana nhận danh hiệu.

Giải thưởng Video Vanguard là một trong những danh hiệu mang tính biểu tượng của MTV, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật đối với nghệ thuật và văn hóa video âm nhạc.

Bên cạnh Nirvana, chương trình năm nay cũng dành thời lượng để tưởng nhớ hai nghệ sĩ nổi tiếng là Dolly Parton và George Michael. Kacey Musgraves thực hiện phần tri ân Dolly Parton, trong khi Raye, Sombr và Teddy Swims cùng tham gia tiết mục tưởng nhớ George Michael.

VMAs 2026 tiếp tục cho thấy sự đa dạng của thị trường âm nhạc khi các hạng mục trải rộng từ pop, hip-hop, R&B, country, dance, alternative đến Latin và Kpop.

Ở hạng mục Best Album, các đề cử đáng chú ý gồm ICEMAN của Drake, Confessions II của Madonna, The Art of Loving của Olivia Dean, you seem pretty sad for a girl so in love của Olivia Rodrigo, Man’s Best Friend của Sabrina Carpenter và The Life of a Showgirl của Taylor Swift.

Trong khi đó, Best Group quy tụ BLACKPINK, BTS, CORTIS, FLO, Fuerza Regida, Geese, KATSEYE và Twenty One Pilots.

Best Kpop cũng trở thành một trong những hạng mục thu hút sự quan tâm khi quy tụ cả những tên tuổi hàng đầu như BLACKPINK, BTS và LISA lẫn nhóm nhạc thế hệ mới CORTIS và KATSEYE. Ở Song of the Year, BTS góp mặt với SWIM, bên cạnh Ella Langley, HUNTR/X, Madonna và Sabrina Carpenter, Olivia Dean, PinkPantheress và RAYE.

VMAs 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa những sản phẩm âm nhạc nổi bật mà còn tạo nên sự giao thoa giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Từ Madonna và Nirvana đến Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, LISA, BTS hay BLACKPINK, danh sách nghệ sĩ xuất hiện tại chương trình phản ánh sự đa dạng của âm nhạc đương đại.

Ngoài những nghệ sĩ biểu diễn, lễ trao giải còn quy tụ nhiều gương mặt trong vai trò trao giải như Teyana Taylor, Charli xcx, Belmont Cameli, Dakota Johnson, David Corenswet, Tyla, Troye Sivan, Emma Bunton, Paris Hilton và Jeff Probst.

VMAs 2026 được tổ chức tại Peacock Theater ở Los Angeles và phát sóng trực tiếp trên CBS, MTV, đồng thời được phát trực tuyến trên Paramount+ tại Mỹ. Chương trình cũng được cung cấp trên Paramount+ và MTV ở thị trường quốc tế vào ngày tiếp theo.

Sau một đêm với nhiều màn trình diễn và những chiến thắng đáng chú ý, Taylor Swift, Madonna và LISA là những cái tên để lại dấu ấn rõ nét trong danh sách những người chiến thắng của VMAs năm nay.