Taylor Swift thắng lớn tại MTV VMAs, gây tranh luận với album mở rộng

Theo Reuters ngày 28/9, lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ), Taylor Swift là một trong những cái tên nổi bật nhất.

Nữ ca sĩ giành giải Video của năm với "The Fate of Ophelia", ca khúc mở màn cho album "The Life of a Showgirl". Đây cũng là giải thưởng được Reuters mô tả là danh hiệu được mong đợi nhất tại sự kiện.

Khi nhận giải, Taylor Swift dành chiến thắng cho cố huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton. Nữ ca sĩ gọi Parton là một nghệ sĩ trình diễn đặc biệt và bày tỏ niềm may mắn khi được sống cùng thời đại với bà.

Taylor Swift giành hai giải quan trọng tại MTV VMAs. Ảnh: BTC

Trước đó, Taylor Swift được công bố là người đầu tiên nhận MTV VMA Artist Director Award, giải thưởng mới nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của nghệ sĩ trong lĩnh vực đạo diễn và kể chuyện bằng hình ảnh. Trong sự nghiệp, cô đã trực tiếp tham gia đạo diễn nhiều MV, trong đó có "The Fate of Ophelia".

Tại VMAs năm nay, Madonna được vinh danh Nghệ sĩ của năm, đồng thời cùng Sabrina Carpenter giành giải Màn hợp tác xuất sắc. Lisa (BlackPink) chiến thắng ở hạng mục Video nhạc pop xuất sắc nhất với "Dream". Các giải thưởng lớn của VMAs được quyết định thông qua bình chọn của khán giả toàn cầu.

Dù tiếp tục gặt hái giải thưởng, Taylor Swift vẫn đối mặt với những tranh luận xoay quanh "The Life of a Showgirl: The Encore". Theo The Guardian, phiên bản mở rộng gồm 4 ca khúc được phát hành trong bối cảnh album gốc từng nhận nhiều đánh giá trái chiều.

Tờ báo cho rằng động thái này khiến một bộ phận người hâm mộ đặt câu hỏi về mục đích phát hành, trong đó có khả năng duy trì sự chú ý của Grammy hoặc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là những suy đoán được The Guardian dẫn lại, không phải tuyên bố của Taylor Swift.

The Guardian cũng nhắc lại việc Taylor Swift từng giới thiệu "The Life of a Showgirl" như một album gồm 12 ca khúc và từng cho biết muốn duy trì cấu trúc tập trung của dự án. Tuy nhiên, sau đó cô phát hành nhiều phiên bản khác nhau của album và tiếp tục bổ sung The Encore.

Nữ ca sĩ trình diễn "Patient Zero" tại VMA 2026. Ảnh: chụp màn hình

Về âm nhạc, The Guardian đánh giá bốn ca khúc mới có những điểm sáng riêng. "Patient Zero" gây chú ý bởi phần violin Celtic mang màu sắc u buồn, trong khi "Pink Clouding" được nhận xét là ca khúc giàu cảm xúc hơn.

Ngược lại, tờ báo cho rằng "Cleveland!" tiếp tục khai thác chủ đề tình yêu, sự nổi tiếng và những lời chỉ trích trên mạng, qua đó tạo cảm giác lặp lại những chủ đề Taylor Swift đã sử dụng trước đây.

Những đánh giá trái chiều cho thấy sức hút của Taylor Swift vẫn đi cùng mức độ quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn và công chúng. Trong khi các chiến thắng tại VMAs tiếp tục củng cố dấu ấn của nữ ca sĩ ở lĩnh vực âm nhạc và hình ảnh, "The Encore" lại mở ra một cuộc tranh luận khác về cách cô mở rộng và phát triển các dự án âm nhạc của mình.

Danh sách nghệ sĩ đoạt giải MTV VMAs 2026:

Video của năm: Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Nghệ sĩ của năm: Madonna

Ca khúc của năm: BTS (Swim)

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Sienna Spiro

Màn hợp tác xuất sắc nhất: Madonna & Sabrina Carpenter (Bring Your Love)

Video nhạc pop xuất sắc nhất: Lisa (Dream feat. Kentaro Sakaguchi)

Video nhạc hip-hop xuất sắc nhất: Cardi B (Safe feat. Kehlani)

Video nhạc R&B xuất sắc nhất: Bruno Mars (I Just Might)

Video nhạc alternative xuất sắc nhất: Olivia Rodrigo (the cure)

Video nhạc dance xuất sắc nhất: Madonna (Confessions II - The Film)

Video nhạc Latin xuất sắc nhất: Bad Bunny (NUEVAYoL)

Video nhạc K-pop xuất sắc nhất: BTS (Swim)

Video nhạc country xuất sắc nhất: Ella Langley (Choosin' Texas)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Taylor Swift (Opalite)

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: PinkPantheress & Zara Larsson (Stateside)

Quay phim xuất sắc nhất: Madonna (Confessions II - The Film)

Dựng phim xuất sắc nhất: Sabrina Carpenter (House Tour)

Biên đạo xuất sắc nhất: Madonna (Confessions II - The Film)

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất: Ariana Grande (hate that i made you love me)

Album xuất sắc nhất (hạng mục bình chọn trên mạng xã hội): Madonna (Confessions II)

Nhóm nhạc xuất sắc nhất (hạng mục bình chọn trên mạng xã hội: BTS

Video dài xuất sắc nhất (hạng mục bình chọn trên mạng xã hội): Madonna (Confessions II - The Film)

Ca khúc của mùa hè (hạng mục bình chọn trên mạng xã hội): Ariana Grande (hate that i made you love me)