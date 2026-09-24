Taylor Swift phát hành phiên bản mở rộng 'The Life of a Showgirl: The Encore'

Tối 23/9, chưa đầy 24 giờ sau khi công bố đĩa đơnPatient Zero, Taylor Swift tiếp tục gây chú ý khi xác nhận phát hành phiên bản mở rộng của albumThe Life of a Showgirl mang tên The Life of a Showgirl: The Encore. Dự án sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25/9 với 4 ca khúc hoàn toàn mới gồm: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon.

Việc ca khúc Patient Zero bất ngờ trở thành một phần của phiên bản mở rộng cũng giải đáp phần nào những suy đoán của người hâm mộ sau chuỗi "Easter Eggs" xuất hiện trên website và mạng xã hội của Taylor Swift trong những ngày qua.

Theo chia sẻ của Taylor Swift, nguồn gốc của The Life of a Showgirl: The Encore bắt đầu từ chuyến đi đến Thụy Điển để ăn mừng thành công của album cùng hai cộng sự lâu năm Max Martin và Shellback. Ban đầu, chuyến đi chỉ nhằm nhìn lại thành tích của The Life of a Showgirl và tận hưởng thành quả của dự án. Tuy nhiên, việc có một phòng thu tại đây đã khiến chuyến đi chuyển hướng. Taylor và hai nhà sản xuất âm nhạc Max Martin và Shellback tiếp tục sáng tác và hoàn thành 4 ca khúc mới. Nữ ca sĩ cho biết những bài hát này được tạo ra từ cảm giác biết ơn trước sự đón nhận mà khán giả dành cho album.

“Chúng tôi thực sự chỉ muốn cùng nhìn lại và tận hưởng sự biết ơn sâu sắc cho khoảnh khắc ấy. Nhưng ở đó lại có một phòng thu, và chúng tôi đã làm điều mà mình luôn làm mỗi khi có cảm xúc. Chúng tôi viết thêm những bài hát mới.”

Nguồn gốc của The Life of a Showgirl: The Encore bắt đầu từ chuyến đi đến Thụy Điển.

Bốn ca khúc sẽ được bổ sung vào danh sách 12 bài hát của The Life of a Showgirl, đưa phiên bản The Encore lên tổng cộng 16 ca khúc. Sự kiện này ngay lập tức thu hút sự quan tâm khi thời điểm phát hành The Life of a Showgirl: The Encore trùng với lịch tái xuất màn ảnh rộng của siêu bom tấn Avengers: Endgame Encore vào ngày 25/9. Sự trùng hợp này càng trở nên đáng chú ý khi gợi nhớ đến cột mốc cách đây 7 năm, thời điểm Taylor Swift phát hành ME!, đĩa đơn mở màn cho kỷ nguyên Lover, đúng vào dịp Avengers: Endgame lần đầu ra rạp trên toàn cầu.

Sự trùng hợp này càng trở nên đáng chú ý khi gợi nhớ đến cột mốc cách đây 7 năm, thời điểm Taylor Swift phát hành ME!.

Điểm giao thoa giữa hai màn ra mắt năm 2026 không chỉ nằm ở ngày phát hành mà còn ở chữ “Encore” xuất hiện trong tên gọi của cả hai dự án. Một số khán giả đặt giả thuyết về khả năng Taylor Swift sẽ góp giọng trong một bản thu đặc biệt dành cho dự án Marvel. Kỳ vọng này càng được chú ý khi nữ ca sĩ vừa hợp tác với một thương hiệu điện ảnh lớn thông qua ca khúc I Knew It, I Knew You trong Toy Story 5. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận giọng ca Lovers sẽ tham gia phần âm nhạc của Avengers: Endgame Encore.