Taylor Swift, Miley Cyrus và Lady Gaga đối đầu trong cuộc đua GRAMMY 2027

Ba ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới Taylor Swift, Miley Cyrus và Lady Gaga đang hướng đến cùng một hạng mục tại GRAMMY 2027. Với những ca khúc được sáng tác cho các bộ phim điện ảnh đình đám, cuộc cạnh tranh giữa ba nữ nghệ sĩ hứa hẹn trở thành một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải thưởng âm nhạc năm nay. Trong đó, Taylor Swift được Billboard đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhờ thành tích nổi bật của ca khúc I Knew It, I Knew You.

Theo thông tin được POPLine đăng tải ngày 15/10, Taylor Swift, Miley Cyrus và Lady Gaga đều là những cái tên đáng chú ý trong cuộc đua giành đề cử GRAMMY 2027 ở hạng mục Ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh (Best Song Written for Visual Media). Đây là hạng mục tôn vinh những sáng tác được thực hiện dành riêng cho các tác phẩm như phim điện ảnh, chương trình truyền hình và những sản phẩm hình ảnh khác.

Trong số ba ứng viên, Taylor Swift đang nhận được nhiều sự chú ý với ca khúc I Knew It, I Knew You, sáng tác cho bộ phim Toy Story 5. Theo bài viết của Billboard được POPLine dẫn lại, thành tích thương mại nổi bật của ca khúc giúp nữ ca sĩ có lợi thế đáng kể trong cuộc đua năm nay.

I Knew It, I Knew You được cho là đã nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100 tại Mỹ và duy trì thành tích này trong hai tuần. Ca khúc cũng thu hút 215 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify. Bên cạnh sức hút trên các nền tảng âm nhạc, Taylor Swift còn trình diễn bài hát tại Bảo tàng GRAMMY trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá, qua đó tiếp tục thu hút sự quan tâm dành cho sản phẩm.

Những thành tích này khiến Taylor Swift trở thành một trong những ứng viên nổi bật nhất của hạng mục. Tuy nhiên, việc sở hữu ca khúc thành công về mặt thương mại không đồng nghĩa với chiến thắng chắc chắn, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn và quá trình bỏ phiếu của các thành viên Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ.

Không chỉ Taylor Swift, Miley Cyrus cũng có cơ hội góp mặt trong danh sách đề cử GRAMMY 2027 với ca khúc Dream As One, được sáng tác cho bộ phim Avatar: Fire and Ashes. Sự kết hợp giữa âm nhạc và một thương hiệu điện ảnh nổi tiếng giúp bài hát trở thành cái tên đáng chú ý trong cuộc đua năm nay.

Trong khi đó, Lady Gaga hướng đến hạng mục này với Runway, ca khúc hợp tác cùng rapper Doechii dành cho bộ phim The Devil Wears Prada 2. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc những thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau tạo thêm sức hút cho sản phẩm, đồng thời đưa Lady Gaga trở lại cuộc đua ở một hạng mục mà cô từng đạt được thành công.

Nếu Taylor Swift có lợi thế từ thành tích trên các bảng xếp hạng, Miley Cyrus và Lady Gaga lại sở hữu những dấu ấn riêng trong sự nghiệp âm nhạc. Cả ba đều đã xây dựng được vị thế đáng kể trong ngành công nghiệp giải trí quốc tế, khiến cuộc cạnh tranh lần này nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Theo thông tin được công bố trong bài viết, danh sách đề cử GRAMMY 2027 dự kiến được công bố vào ngày 16/11. Khi đó, khán giả mới có thể biết chính xác những ca khúc nào được Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ lựa chọn vào danh sách tranh giải chính thức.

Cuộc cạnh tranh giữa Taylor Swift và Lady Gaga càng đáng chú ý khi cả hai đều từng giành chiến thắng ở hạng mục "Ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh".

Taylor Swift từng được vinh danh vào năm 2013 với Safe & Sound, ca khúc hợp tác cùng The Civil Wars trong bộ phim The Hunger Games. Chiến thắng này là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đưa âm nhạc của nữ ca sĩ vượt ra ngoài khuôn khổ các album phòng thu thông thường.

Lady Gaga thậm chí có hai lần chiến thắng ở hạng mục này. Năm 2019, cô được vinh danh với Shallow, ca khúc song ca cùng Bradley Cooper trong bộ phim A Star Is Born. Một năm sau, nữ ca sĩ tiếp tục giành chiến thắng với I'll Never Love Again, cũng thuộc bộ phim nói trên.

Những thành tích trước đây cho thấy cả Taylor Swift và Lady Gaga đều có kinh nghiệm chinh phục các giải thưởng âm nhạc gắn với điện ảnh. Tuy nhiên, việc từng chiến thắng không bảo đảm họ sẽ tiếp tục được xướng tên trong mùa giải năm nay, nhất là khi các sản phẩm âm nhạc dành cho phim ảnh ngày càng đa dạng.

Với Miley Cyrus, cuộc đua GRAMMY 2027 cũng là cơ hội để cô tiếp tục khẳng định khả năng sáng tạo trong những dự án bên ngoài album cá nhân. Trong khi đó, sự góp mặt của Doechii bên cạnh Lady Gaga mang đến thêm một yếu tố đáng chờ đợi cho hạng mục.

Dù Taylor Swift đang được đánh giá cao nhờ thành tích của I Knew It, I Knew You, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ. Người hâm mộ sẽ phải chờ danh sách đề cử chính thức để biết liệu cả ba ngôi sao có cùng góp mặt hay không. Nếu điều đó xảy ra, GRAMMY 2027 sẽ chứng kiến màn cạnh tranh đáng chú ý giữa ba nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc quốc tế.