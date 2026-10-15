Taylor Swift lập thành tích mới trên Billboard HOT 100, vươn lên vị trí thứ 5 mọi thời đại

Taylor Swift tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường âm nhạc Mỹ khi ca khúc Patient Zero có tuần thứ hai liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Thành tích này giúp nữ ca sĩ nâng tổng số tuần giữ vị trí số 1 lên 51 tuần, đồng thời vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những nghệ sĩ có thời gian thống trị bảng xếp hạng lâu nhất lịch sử.

Theo thông tin từ POPLine ngày 13/10, Patient Zero tiếp tục giữ ngôi đầu Billboard HOT 100 trong tuần thứ hai liên tiếp. Với kết quả này, Taylor Swift chính thức vượt qua nhóm nhạc Boyz II Men, vốn có tổng cộng 50 tuần đứng đầu bảng xếp hạng, để ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp âm nhạc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Taylor Swift đã có tổng cộng 51 tuần đứng ở vị trí số 1 Billboard HOT 100 với các ca khúc của mình. Trong bảng xếp hạng thành tích mọi thời đại, nữ ca sĩ hiện xếp thứ 5, sau những tên tuổi có thành tích nổi bật như Mariah Carey, Rihanna, The Beatles và Drake. Trong đó, Mariah Carey dẫn đầu với 101 tuần, Rihanna có 60 tuần, The Beatles đạt 59 tuần và Drake sở hữu 58 tuần đứng đầu.

Ở hạng mục nghệ sĩ nữ, Taylor Swift hiện đứng thứ ba về tổng số tuần thống trị Billboard HOT 100, chỉ sau Mariah Carey và Rihanna. Đây là một cột mốc đáng chú ý, cho thấy sức bền của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc Mỹ, nơi thành tích bảng xếp hạng được quyết định bởi nhiều yếu tố như lượt nghe trực tuyến, doanh số tải nhạc và mức độ phổ biến trên các nền tảng phát thanh.

Không chỉ duy trì vị trí dẫn đầu, Patient Zero còn ghi nhận những con số khả quan về lượt nghe trực tuyến và doanh số tải xuống tại Mỹ. Trong kỳ thống kê gần nhất được bài báo đề cập, ca khúc đạt 17,4 triệu lượt nghe trực tuyến, qua đó đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Streaming Songs. Đồng thời, sản phẩm ghi nhận khoảng 8.000 lượt tải xuống, tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Digital Song Sales.

Trên hệ thống phát thanh, Patient Zero cũng có dấu hiệu cải thiện thứ hạng. Ca khúc tăng từ vị trí thứ 16 lên thứ 15 trong danh sách những bài hát được phát nhiều nhất, với 26,1 triệu lượt tiếp cận ước tính. Những số liệu này cho thấy sản phẩm vẫn duy trì được sức hút trên nhiều phương diện, góp phần củng cố vị thế của Taylor Swift trong cuộc đua âm nhạc tại Mỹ.

Thành tích 51 tuần đứng đầu Billboard HOT 100 của Taylor Swift là kết quả tích lũy từ nhiều bản hit trải dài qua các giai đoạn trong sự nghiệp. Trong danh sách những ca khúc từng đạt vị trí số 1 của nữ ca sĩ, The Fate of Ophelia dẫn đầu với 10 tuần thống trị bảng xếp hạng, tiếp theo là Anti-Hero với 8 tuần và Blank Space với 7 tuần.

Các ca khúc quen thuộc khác cũng đóng góp đáng kể vào thành tích này, bao gồm Cruel Summer và Shake It Off, mỗi bài có 4 tuần đứng đầu. Trong khi đó, Look What You Made Me Do và We Are Never Ever Getting Back Together đều có 3 tuần giữ vị trí số 1.

Bên cạnh Patient Zero, một số sản phẩm khác của Taylor Swift cũng từng thống trị Billboard HOT 100 trong hai tuần, như Fortnight và I Knew It, I Knew You, theo danh sách được POPLine công bố. Những ca khúc đạt vị trí số 1 trong một tuần còn có Opalite, Willow, Cardigan, Bad Blood và All Too Well (Taylor’s Version).

Điều đáng chú ý là thành tích của Taylor Swift không chỉ đến từ những bản hit ra mắt trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Các ca khúc thuộc nhiều giai đoạn khác nhau vẫn tiếp tục góp mặt trong danh sách những sản phẩm từng đứng đầu bảng xếp hạng, phản ánh khả năng duy trì sự quan tâm của công chúng đối với âm nhạc của nữ ca sĩ.

Với Patient Zero, Taylor Swift một lần nữa bổ sung dấu mốc đáng chú ý vào bảng thành tích của mình. Việc vượt qua Boyz II Men để vươn lên vị trí thứ 5 trong lịch sử Billboard HOT 100 cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc Mỹ. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh trên các bảng xếp hạng ngày càng khốc liệt, việc liên tục tạo ra những sản phẩm có khả năng duy trì vị trí dẫn đầu vẫn là một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Taylor Swift.