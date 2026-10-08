Taylor Swift gây tranh cãi với lựa chọn đề cử tại GRAMMY 2027

Taylor Swift đang đứng trước một mùa giải thưởng đáng chú ý khi được cho là đã chốt những ca khúc sẽ gửi tranh tài tại GRAMMY 2027. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng thuận từ người hâm mộ, quyết định của nữ ca sĩ lại tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Theo thông tin được chia sẻ, Taylor Swift lựa chọn The Fate of Ophelia để tranh hạng mục Record of the Year (Bản thu âm của năm). Trong khi đó, ca khúc I Knew It, I Knew You, nằm trong Toy Story 5, được gửi tranh giải Song of the Year (Bài hát của năm). Đáng chú ý, đây không phải là lựa chọn mà phần đông người hâm mộ Taylor Swift mong đợi.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, nhiều Swifties cho rằng Opalite và The Fate of Ophelia xứng đáng nhận được sự ưu tiên lớn hơn trong cuộc đua GRAMMY. Một số người đặc biệt đặt câu hỏi vì sao Taylor Swift không đưa The Fate of Ophelia vào hạng mục Song of the Year, nơi khả năng sáng tác và phần ca từ được xem xét quan trọng hơn.

Một người hâm mộ bày tỏ sự khó hiểu trước việc Taylor Swift lựa chọn I Knew It, I Knew You cho hạng mục tôn vinh sáng tác. Người khác cho rằng The Fate of Ophelia vẫn là một trong những đĩa đơn nổi bật nhất của nữ ca sĩ và đã duy trì vị trí trong Top 10 suốt một năm. Thậm chí, có ý kiến nhận định nếu được đưa vào hạng mục Song of the Year, The Fate of Ophelia hoàn toàn có thể trở thành ứng viên giúp Taylor Swift hướng tới GRAMMY đầu tiên ở hạng mục này.

Tuy nhiên, không phải tất cả người hâm mộ đều phản đối chiến lược của Taylor Swift. Một bộ phận Swifties cho rằng những lựa chọn trên có thể nằm trong một kế hoạch rộng hơn của nữ ca sĩ cho mùa giải thưởng.

Theo lập luận này, việc đưa I Knew It, I Knew You vào cuộc đua Song of the Year có thể giúp ca khúc tăng thêm cơ hội được chú ý tại các giải thưởng điện ảnh, đặc biệt là Oscar, trong trường hợp bài hát đủ điều kiện tranh tài. Trong khi đó, The Fate of Ophelia vẫn có thể giữ vị trí đáng kể ở cuộc đua Record of the Year.

Chính sự khác biệt trong cách nhìn này khiến danh sách đề cử được cho là của Taylor Swift trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng người hâm mộ. Một bên muốn nữ ca sĩ đặt cược mạnh hơn vào The Fate of Ophelia, trong khi bên còn lại tin rằng Taylor Swift có thể đang tính toán cho một chiến dịch giải thưởng lớn hơn, không chỉ giới hạn ở GRAMMY.

Với vị thế của Taylor Swift trên thị trường âm nhạc, mỗi quyết định liên quan đến GRAMMY đều dễ dàng trở thành tâm điểm tranh luận. Nếu những lựa chọn trên được xác nhận chính thức, cuộc đua GRAMMY 2027 của nữ ca sĩ nhiều khả năng sẽ còn được bàn luận trong thời gian dài.

Câu hỏi được đặt ra lúc này là: Taylor Swift đang bỏ qua một cơ hội lớn với The Fate of Ophelia, hay cô thực sự đang có một chiến lược khác mà người hâm mộ chưa nhìn thấy?