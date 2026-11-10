Taylor Swift gây sốt khi diện trang phục có ý nghĩa đặc biệt liên quan đến chồng

Theo Page Six, mới đây, Taylor Swift xuất hiện tại sân vận động Arrowhead ở Kansas City, bang Missouri, Mỹ để theo dõi trận đấu giữa Kansas City Chiefs và New York Jets. Nữ ca sĩ 36 tuổi lựa chọn chiếc áo len polo dệt kim sọc đỏ và hồng của Tommy Hilfiger, kết hợp cùng phong cách trang điểm quen thuộc.

Đáng chú ý, thương hiệu thời trang này có mối liên hệ đặc biệt với Travis Kelce - chồng của Taylor Swift.

Taylor Swift xuất hiện tại sân vận động để theo dõi trận đấu giữa Kansas City Chiefs và New York Jets.

Cụ thể, cầu thủ bóng bầu dục 37 tuổi đã trở thành đại sứ của Tommy Hilfiger từ đầu năm 2026. Đến tháng 9, anh chính thức xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo đầu tiên của thương hiệu, cùng chú chó Wendy mà anh và Taylor Swift đang nuôi.

Chính vì vậy, việc Taylor Swift lựa chọn trang phục của Tommy Hilfiger để cổ vũ chồng được xem là một cách thể hiện sự ủng hộ tinh tế dành cho Travis Kelce. Đặc biệt, chiếc áo len mà nữ ca sĩ diện còn tạo nên hiệu ứng mua sắm đáng chú ý.

Theo Page Six, vào thời điểm trận đấu bắt đầu, mẫu áo này vẫn có đầy đủ kích cỡ trên trang bán hàng và đang được giảm giá xuống còn 56 USD, tương đương khoảng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi Taylor Swift xuất hiện trên màn hình, sản phẩm đã nhanh chóng cháy hàng.

Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn sử dụng chiếc vòng cổ được thiết kế riêng bởi Stephanie Gottlieb, nổi bật với con số 87, số áo thi đấu của Travis Kelce. Đây cũng là món trang sức từng được Taylor Swift diện khi cổ vũ bạn trai, nay là chồng tại trận Super Bowl năm 2024.

Về phía Travis Kelce, nam cầu thủ cũng lựa chọn trang phục của Tommy Hilfiger khi đến sân vận động. Anh kết hợp áo khoác phối màu thuộc bộ sưu tập Tommy Hilfiger x FRGMT với quần đen, mũ lưỡi trai, giày thể thao và đồng hồ Rolex. Ngoài ra, Travis Kelce còn sử dụng kính râm Louis Vuitton cùng dây chuyền họa tiết monogram.

Trong trận đấu lần này, Taylor Swift không xuất hiện một mình mà còn có sự đồng hành của cha mẹ là Andrea và Scott Swift. Đặc biệt, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi hội ngộ siêu mẫu Karlie Kloss, người từng có tình bạn thân thiết với cô trước khi vướng tin đồn rạn nứt trong nhiều năm.

Taylor Swift không xuất hiện một mình mà còn có sự đồng hành của cha mẹ là Andrea và Scott Swift.

Thời gian gần đây, Taylor Swift thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Kansas City Chiefs. Dù không còn duy trì thói quen đi qua khu vực đường hầm trước trận đấu như trước, cô vẫn gây chú ý với những bộ trang phục mang màu sắc đặc trưng của đội bóng.

Trước đó, tại trận đấu gặp Los Angeles Chargers ngày 18/10, nữ ca sĩ diện bodysuit đỏ của Louis Vuitton. Trong trận gặp Indianapolis Colts ngày 20/9, cô lựa chọn áo cổ vũ đội bóng kết hợp cùng dây chuyền khắc số 87.

Những chi tiết thời trang này cho thấy Taylor Swift thường xuyên khéo léo lồng ghép dấu ấn của Travis Kelce vào trang phục, biến mỗi lần xuất hiện trên khán đài thành một cách thể hiện tình cảm dành cho chồng.