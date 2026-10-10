Taylor Swift gặp rắc rối vì biệt thự hơn 5 triệu USD

The Cut đưa tin kế hoạch chuyển đến khu dân cư mới ở ngoại ô Cleveland của Taylor Swift và Travis Kelce không suôn sẻ. Việc cặp sao xây hàng rào quanh biệt thự trở thành chủ đề tranh luận. Kế hoạch này được cặp sao đưa ra nhằm đảm bảo sự riêng tư cho nơi họ sinh sống. Theo Dailymail, căn biệt thự trị giá 5,35 triệu USD.

Nhiều cư dân ở Bratenahl, bang Ohio, Mỹ không hài lòng với những thay đổi tại khu đất của hai ngôi sao. Một số người lo ngại công trình có thể ảnh hưởng đến môi trường sống, hệ thống thoát nước và sự yên bình vốn có của khu dân cư.

Tranh luận được đề cập trong biên bản cuộc họp của Hội đồng Đánh giá Kiến trúc hồi tháng trước, tờ TMZ cho biết. Tại cuộc họp, các cư dân thảo luận về việc cặp sao dựng hàng rào nhôm màu đen cao khoảng 2,4 m quanh khu đất. Đây là nơi ở mới của cặp đôi tại Bratenahl, vùng ngoại ô Cleveland, Ohio.

Kế hoạch dựng hàng rào xung quanh căn biệt thự của vợ chồng Taylor Swift bị hàng xóm phản đối. Ảnh: RCF/MEGA.

Katherine Bolton, người đã sống trên mảnh đất liền kề suốt 30 năm, đặc biệt quan tâm đến đường ống thoát nước. Theo bà, Swift và Kelce dự định trồng cây thường xanh dọc ranh giới khu đất nhằm che khuất hàng rào, đồng thời tăng tính riêng tư cho ngôi nhà.

Bolton lo ngại rễ cây có thể khiến đường ống thoát nước gần đó bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Bà cho biết có thể phải chi tới 75.000 USD để lót lại đoạn ống đã xuống cấp ở phía nhà mình nhằm hạn chế nguy cơ hư hại.

Katherine Bolton ám chỉ Taylor Swift có thể thay đổi nơi ở trong tương lai. Trong tình huống đó, bà đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm nếu những cây thường xanh được trồng khiến đường ống thoát nước biến mất, trong khi bà vẫn tiếp tục sinh sống tại Bratenahl.

Không chỉ lo ngại về hệ thống thoát nước, một số cư dân còn phản đối những thay đổi đối với cảnh quan xung quanh khu đất. Chuck Bauernschmidt, người sống cách nhà Swift và Kelce hai căn, bày tỏ sự tức giận. Ông cho rằng hoạt động chặt bỏ các cây bụi có trước đó và thay đổi những thành phần cảnh quan khác là không cần thiết.

Theo Chuck Bauernschmidt, hàng rào mới do vợ chồng Taylor Swift dựng lên có thể khiến hươu trong khu vực mắc kẹt. Những ý kiến kể trên cho thấy kế hoạch của cặp sao đang gặp nhiều vấn đề.

Dù vậy, đề xuất xây hàng rào của vợ chồng nữ ca sĩ vẫn được thông qua. Cleveland.com đưa tin trong tháng 9, hội đồng đã nhất trí chấp thuận phương án điều chỉnh hàng rào riêng tư cho khu đất. Theo phương án được duyệt, công trình phải bảo đảm phù hợp với thiết kế và chiều cao của hàng rào hiện có trên đường Ingall Brook Lane. Cây xanh cũng sẽ được bố trí sâu hơn bên trong ranh giới khu đất nhằm tránh ảnh hưởng đến đường ống thoát nước.

Căn biệt thự trị giá hơn 5 triệu USD của cặp sao. Ảnh: Wkyc.

Trước đó, một cư dân địa phương đã phàn nàn về các biện pháp an ninh quanh biệt thự. Họ cho rằng người qua đường có thể gặp phiền toái nếu đến quá gần khu đất của cặp sao.

Swift và Kelce tổ chức đám cưới ngày 3/7 tại Madison Square Garden. Hơn 1.000 khách mời, bao gồm người thân, bạn bè lâu năm, đồng đội và nhiều ngôi sao, được cho là đã tham dự.

Page Six cho biết cuộc sống sau hôn lễ của hai người không nhất thiết gắn với một thành phố hay dinh thự cố định. Thay vì lựa chọn duy nhất một tổ ấm, nữ ca sĩ và cầu thủ bóng bầu dục có thể di chuyển giữa nhiều bất động sản trên khắp nước Mỹ, tùy thuộc vào lịch trình công việc.

Taylor Swift vừa phát hành phiên bản mở rộng The Life of a Showgirl: The Encore, gồm 4 ca khúc Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon. Đây là bản mở rộng của album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl.

Trong số các ca khúc mới, Cleveland! được cho là nhắc trực tiếp đến Travis Kelce. Swift hát về cảm giác cuối cùng cũng tìm thấy một người trên thế giới không cho rằng cô “hoàn toàn khó chịu”.