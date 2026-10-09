Taylor Swift đứng trước cơ hội chạm tay vào đề cử Oscar đầu tiên

Taylor Swift chuẩn bị trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý tại Gala Bảo tàng Viện Hàn lâm - sự kiện gây quỹ thường niên quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu Hollywood. Màn trình diễn của nữ ca sĩ 36 tuổi diễn ra trong đêm vinh danh các nghệ sĩ Charlize Theron, Colman Domingo và đạo diễn John Carpenter, đồng thời làm dấy lên những đồn đoán về cơ hội chinh phục giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới của cô.

Theo ban tổ chức, Taylor Swift sẽ biểu diễn tại Bảo tàng Điện ảnh Viện Hàn lâm ở Los Angeles vào ngày 17/10, khép lại chương trình năm nay. Sự kiện được tổ chức nhằm gây quỹ cho các hoạt động triển lãm, giáo dục và bảo tồn di sản điện ảnh, đồng thời trở thành điểm hẹn đáng chú ý của giới giải trí trước mùa giải thưởng.

Amy Homma, giám đốc kiêm chủ tịch Bảo tàng Viện Hàn lâm và Bộ sưu tập Viện Hàn lâm, đánh giá Taylor Swift là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu. Bà bày tỏ sự hào hứng khi nữ ca sĩ góp mặt trong chương trình, nhấn mạnh sự kiện còn hướng đến mục tiêu tôn vinh những nhà làm phim xuất sắc và gìn giữ các giá trị của điện ảnh.

Dù danh sách tiết mục của Taylor Swift chưa được công bố, sự chú ý đang tập trung vào ca khúc I Knew It, I Knew You, sản phẩm cô thực hiện cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5 của Pixar. Bài hát được xem là một ứng viên tiềm năng tại hạng mục Ca khúc gốc hay nhất của Oscar, giải thưởng mà nữ ca sĩ chưa từng nhận được đề cử.

Ca khúc do Taylor Swift đồng sáng tác và sản xuất cùng Jack Antonoff, phục vụ bộ phim do Andrew Stanton đạo diễn. Tác phẩm đánh dấu một bước tiến khác trong hành trình mở rộng hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ, từ âm nhạc sang lĩnh vực điện ảnh.

Trước đó, Taylor Swift đã trình diễn ca khúc tại buổi ra mắt toàn cầu của Toy Story 5 hồi tháng 6. Cô cũng kết hợp với nhà soạn nhạc Randy Newman thể hiện lại You've Got a Friend in Me, một trong những ca khúc gắn liền với thương hiệu hoạt hình nổi tiếng này. Bộ phim dự kiến tiếp tục có sự góp giọng của những diễn viên quen thuộc như Tom Hanks trong vai Woody, Tim Allen trong vai Buzz Lightyear và Joan Cusack trong vai Jessie.

Tuy nhiên, khả năng được đề cử Oscar vẫn chỉ là dự đoán ở thời điểm hiện tại. Việc góp mặt trong một dự án điện ảnh lớn có thể tạo thêm lợi thế cho Taylor Swift, nhưng cơ hội thực tế còn phụ thuộc vào quá trình xét chọn và sự cạnh tranh tại mùa giải.

Những năm gần đây, Taylor Swift ngày càng thể hiện rõ tham vọng phía sau máy quay. Cô từng đạo diễn các video âm nhạc như The Man, Anti-Hero và Bejeweled, đồng thời thực hiện All Too Well: The Short Film năm 2021, với sự tham gia của Sadie Sink và Dylan O'Brien. Bộ phim ngắn dựa trên phiên bản mở rộng của ca khúc cùng tên được xem là dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực kể chuyện bằng ngôn ngữ điện ảnh của nữ nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, Taylor Swift: The Eras Tour đưa các buổi biểu diễn quy mô sân vận động của cô lên màn ảnh rộng, mở rộng sức ảnh hưởng của một chuyến lưu diễn thành công trên phạm vi quốc tế. Từ một nghệ sĩ nhạc đồng quê, Taylor Swift đã phát triển thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu với sức hút vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc.

Gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu trên các bảng xếp hạng với The Life of a Showgirl: The Encore, phiên bản mở rộng của album phát hành năm 2025, bổ sung bốn ca khúc. Đĩa đơn Patient Zero cũng đạt vị trí số một tại Anh, trong khi album tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Video âm nhạc của bài hát do chính Taylor đạo diễn, có sự góp mặt của Dakota Johnson và Colin Farrell, cho thấy cô tiếp tục kết hợp hoạt động âm nhạc với sản xuất hình ảnh.

Tại gala năm nay, Charlize Theron sẽ nhận Giải thưởng Biểu tượng nhờ những đóng góp cho điện ảnh qua các bộ phim như Monster, Mad Max: Fury Road và Atomic Blonde. Colman Domingo được trao Giải thưởng Tiên phong, còn John Carpenter nhận Giải thưởng Ngôi sao sáng, ghi nhận dấu ấn của ông qua các tác phẩm như Halloween, The Thing và Escape from New York.

Sự kiện do Robert Rodriguez và Steven Spielberg đồng chủ trì cùng Kate Capshaw, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong ban tổ chức, trong đó có Jessica Alba, Adrien Brody, Kirsten Dunst, Kate Hudson, Demi Moore và Rami Malek.

Với Taylor Swift, màn trình diễn tại gala không chỉ là dịp xuất hiện bên cạnh những tên tuổi lớn của Hollywood, mà còn diễn ra vào thời điểm cô đang mở rộng dấu ấn trong ngành công nghiệp điện ảnh. Nếu I Knew It, I Knew You có thể tiến xa tại mùa giải Oscar, nữ ca sĩ sẽ có thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp vốn đã đạt nhiều thành tựu ở lĩnh vực âm nhạc.