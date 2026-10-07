Taylor Swift diện váy ren quyến rũ trong tiệc sinh nhật của chồng

Taylor Swift và ông xã Travis Kelce vừa có buổi tối hẹn hò đặc biệt để mừng sinh nhật tuổi 37 của ngôi sao NFL. Cặp đôi xuất hiện tại nhà hàng Torrisi ở Nolita, New York vào tối thứ hai (6/10), thu hút sự chú ý với phong cách thời trang đồng điệu, đặc biệt là màn lên đồ toàn sắc đen của Taylor Swift.

Taylor Swift và ông xã Travis Kelce vừa có buổi tối hẹn hò đặc biệt để mừng sinh nhật tuổi 37 của ngôi sao NFL.

Nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế váy Simkhai trị giá 895 USD, điểm xuyết phần viền ren nữ tính. Bên ngoài, cô khoác áo da có giá 7.400 USD, vừa tạo vẻ cá tính vừa giữ ấm trong tiết trời tháng 10.

Dù thời tiết se lạnh, Taylor Swift vẫn ưu tiên một đôi sandal cao gót Jimmy Choo với thiết kế dây mảnh, để lộ phần ngón chân. Cô hoàn thiện tổng thể bằng túi trị giá 1.990 USD, tạo điểm nhấn sang trọng cho bộ trang phục đen tuyền.

Trong khi đó, Travis Kelce cũng lựa chọn gam màu trầm cho buổi tối đặc biệt. Nam cầu thủ diện cardigan Louis Vuitton màu xanh lá đậm, có giá 2.400 USD, được nhận diện bằng miếng logo ở phần ngực. Anh kết hợp áo với quần ống rộng và boots cao gót, giúp tôn thêm vóc dáng cao 1,96 m.

Travis Kelce cũng lựa chọn gam màu trầm cho buổi tối đặc biệt.

Đáng chú ý, cả Taylor Swift và Travis Kelce đều đeo nhẫn cưới khi xuất hiện bên nhau. Nhẫn của Taylor là thiết kế vàng vàng uốn cong, đính kim cương chạy quanh một nửa thân nhẫn, được đeo ngay phía dưới chiếc nhẫn đính hôn do nhà thiết kế Kindred Lubeck thực hiện.

Nhẫn cưới của Travis Kelce cũng được làm từ vàng vàng, với phần khắc được cho là có phong cách tương đồng với chiếc nhẫn của vợ. Olivia Landau - CEO của The Clear Cut nhận xét xu hướng hiện nay là các cặp đôi lựa chọn nhẫn cưới “có sự kết nối nhưng không nhất thiết phải giống hệt nhau”.

Đây không phải lần đầu Taylor Swift kết hợp chất liệu da và ren trong cùng một diện mạo. Trong một buổi hẹn hò tại London hồi tháng 5, nữ ca sĩ từng diện áo khoác da Toteme bên ngoài áo hai dây Staud bằng chất liệu ren, phối cùng chân váy Fleur du Mal đồng điệu. Cô hoàn thiện set đồ với sandal đen và túi xách cùng tông.

Simkhai cũng là một trong những thương hiệu được Taylor Swift thường xuyên lựa chọn. Cuối tuần qua, cô diện một mẫu minidress kẻ caro của thương hiệu New York khi bất ngờ xuất hiện trong phần độc thoại mở màn của Dakota Johnson tại chương trình “Saturday Night Live”.

Trước đó, Taylor Swift từng diện váy bubble của Simkhai trong buổi tối dùng bữa cùng Gigi Hadid. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần lựa chọn các thiết kế minidress của thương hiệu này trong những buổi hẹn hò cùng Travis Kelce.