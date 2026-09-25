Taylor Swift đeo nhẫn kim cương mới, dân tình đoán già đoán non

Taylor Swift bất ngờ khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện với một chiếc nhẫn kim cương có thiết kế khác hẳn nhẫn đính hôn cô vẫn đeo kể từ khi nhận lời cầu hôn của Travis Kelce vào năm 2025.

Hôm 23/9, Taylor Swift công bố đĩa đơn mới Patient Zero, đồng thời chia sẻ ngày phát hành ca khúc là thứ sáu tuần này cùng loạt hình ảnh quảng bá mang màu sắc u tối. Tuy nhiên, thay vì chỉ chú ý đến sản phẩm âm nhạc, các Swifties nhanh chóng phát hiện một chi tiết đặc biệt, đó chính là chiếc nhẫn trên tay nữ ca sĩ.

Taylor Swift vừa công bố đĩa đơn mới Patient Zero, đồng thời chia sẻ ngày phát hành ca khúc.

Theo Page Six Style, chiếc nhẫn xuất hiện trong hình ảnh quảng bá Patient Zero có diện mạo khác rõ rệt so với nhẫn đính hôn mà Taylor Swift vẫn thường đeo. Chiếc nhẫn ban đầu của cô được thiết kế với một viên kim cương kiểu old mine-cut cùng phần đai vàng vàng được chạm khắc tinh xảo. Travis Kelce từng cùng nhà thiết kế trang sức Kindred Lubeck của Artifex tham gia quá trình tạo nên chiếc nhẫn này.

Trong khi đó, chiếc nhẫn xuất hiện trong ảnh Patient Zero dường như sở hữu một viên đá hình vuông hoặc chữ nhật, được đặt trên phần đai kim loại có tông màu bạc khá đơn giản.

Sự khác biệt lập tức khiến người hâm mộ đặt câu hỏi. Một khán giả viết trên X: “Có phải tôi nhìn nhầm không, hay nhẫn của cô ấy trông khác?”. Một người khác nhận xét: “Có thể vẫn là nhẫn của cô ấy, nhưng chắc chắn không phải chiếc nhẫn đính hôn”.

Olivia Landau - nhà sáng lập The Clear Cut cũng cho rằng Taylor Swift đang đeo một viên kim cương khác. Theo chuyên gia này, chiếc nhẫn trong Patient Zero dường như có một viên kim cương tự nhiên cắt emerald rất lớn, ước tính khoảng 8-10 carat, được đặt trên thiết kế solitaire bằng platinum. Kiểu dáng này được nhận xét khác biệt đáng kể so với nhẫn đính hôn của nữ ca sĩ.

Chiếc nhẫn Taylor Swift đeo kể từ khi nhận lời cầu hôn của Travis Kelce vào năm 2025.

Ajay Anand - CEO kiêm nhà sáng lập Rare Carat cũng đánh giá chiếc nhẫn mới “tinh tế” và cho rằng kiểu cắt emerald kéo dài tạo cảm giác nổi bật, sang trọng, trong khi phần đai platinum mang đến vẻ thanh lịch cho viên đá trung tâm.

Tuy nhiên, việc Taylor Swift xuất hiện với chiếc nhẫn khác có thể có nhiều cách lý giải. Nữ ca sĩ hoặc ê-kíp tạo hình đơn giản có thể yêu thích thiết kế này và lựa chọn nó vì phù hợp với tổng thể hình ảnh Patient Zero. Cũng có khả năng Taylor đang hóa thân thành một nhân vật trong dự án, nên việc sử dụng trang sức cá nhân không phù hợp với ý tưởng.

Một bộ phận người hâm mộ lại cho rằng Taylor thực chất vẫn đeo nhẫn đính hôn cũ, chỉ là hình ảnh có độ phân giải thấp khiến chiếc nhẫn trông khác khi được phóng lớn và chỉnh sửa.

Một bộ phận người hâm mộ lại cho rằng nữ ca sĩ thực chất vẫn đeo nhẫn đính hôn cũ.

Tuy nhiên, Jacquelyn Kozak - biên tập viên ảnh cấp cao của Page Six và cũng là một Swiftie lâu năm không hoàn toàn đồng tình với giả thuyết này. Cô nhận xét phần đai nhẫn thực sự quá đơn giản so với chiếc nhẫn đính hôn ban đầu, trong khi hình dáng viên đá cũng có sự khác biệt.

Dù chưa có lời giải chính thức, một điều khiến Swifties đặc biệt tò mò là Taylor Swift vốn nổi tiếng với việc cài cắm những chi tiết ẩn trong các sản phẩm của mình. Vì vậy, sự khác biệt giữa hai chiếc nhẫn hoàn toàn có thể là một manh mối được nữ ca sĩ cố tình đưa vào dự án Patient Zero.