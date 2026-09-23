Taylor Swift công bố ca khúc mới trước thềm VMAs 2026

Taylor Swift một lần nữa khiến người hâm mộ xôn xao khi bất ngờ công bố đĩa đơn mới mang tên Patient Zero. Ca khúc sẽ chính thức phát hành vào ngày 25/9, chỉ hai ngày trước khi nữ ca sĩ xuất hiện tại MTV Video Music Awards (VMAs) và nhận một giải thưởng hoàn toàn mới.

Thông tin được Taylor Swift công bố trên Instagram sau khi cô khiến người hâm mộ chờ đợi bằng một đồng hồ đếm ngược kéo dài 24 giờ. "Tôi đã nóng lòng chờ đợi để nói với các bạn rằng đĩa đơn hoàn toàn mới của tôi, Patient Zero sẽ ra mắt vào ngày 25/9", nữ ca sĩ viết. Ngay sau thông báo, sự chú ý lập tức đổ dồn vào sản phẩm mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Taylor Swift vẫn chưa tiết lộ cụ thể nội dung ca khúc cũng như danh tính những nghệ sĩ tham gia cùng cô.

Đáng chú ý, người hâm mộ có thể đặt trước ba phiên bản CD giới hạn của Patient Zero trên trang web chính thức của Taylor Swift trong vòng 24 giờ. Bên cạnh bản gốc, các phiên bản vật lý còn bao gồm bản acoustic và bản piano. Những sản phẩm này dự kiến được gửi tới người mua vào ngày 13/10.

Patient Zero đánh dấu đĩa đơn mới đầu tiên của Taylor Swift kể từ ca khúc I Knew It, I Knew You, được nữ ca sĩ thực hiện cho bộ phim Toy Story 5 trong mùa hè năm nay. Ca khúc này hiện được xem là một trong những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua Oscar cho hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc.

Sự xuất hiện của Patient Zero càng khiến người hâm mộ tò mò về kế hoạch âm nhạc tiếp theo của Taylor Swift. Trong nhiều tuần qua, cô liên tục có những động thái khiến cộng đồng Swifties đặt câu hỏi về dự án mới.

Một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều là khả năng Taylor Swift chuẩn bị công bố một album mới. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đặt kỳ vọng vào việc cô có thể phát hành phiên bản "Taylor’s Version" cho album đầu tay ra mắt năm 2006, khi cột mốc 20 năm của sản phẩm này đang đến gần vào tháng 10.

Ngoài ra, Patient Zero cũng có thể đơn giản là một sản phẩm độc lập, hoặc là phần tiếp theo của một kỷ nguyên âm nhạc mà Taylor Swift chưa công bố đầy đủ. Chính sự thiếu vắng những thông tin cụ thể đang khiến ca khúc mới trở thành một "ẩn số" được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Không chỉ trở lại với âm nhạc, Taylor Swift còn đang trải qua một năm 2026 với hàng loạt dấu mốc đáng chú ý. Tháng 6, cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng được vinh danh tại Songwriters Hall of Fame. Tháng 7, nữ ca sĩ kết hôn với Travis Kelce. Đến cuối tháng 9, Taylor Swift tiếp tục trở thành tâm điểm tại VMAs khi được trao Artist Director Honors, giải thưởng mới được MTV tạo ra nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực đạo diễn và kể chuyện bằng hình ảnh thông qua MV.

Đây cũng là lĩnh vực Taylor Swift đã nhiều lần ghi dấu ấn. Cô từng được đề cử 7 lần ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại VMAs và giành chiến thắng 4 lần với những sản phẩm như All Too Well (10 Minute Version), Anti-Hero và Fortnight.

Tại VMAs năm nay, Taylor Swift tiếp tục sở hữu danh sách đề cử đáng chú ý với 11 hạng mục, trong đó có Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Pop xuất sắc, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, Quay phim, Dựng phim, Biên đạo và Hiệu ứng hình ảnh.

Hiện Taylor Swift đã sở hữu 30 Moon Person ở các hạng mục cạnh tranh của VMAs. Vì vậy, nếu tiếp tục giành thêm một chiến thắng tại lễ trao giải năm nay, cô sẽ chính thức trở thành nghệ sĩ được trao nhiều giải VMAs nhất trong lịch sử.

Việc Patient Zero được phát hành chỉ hai ngày trước VMAs càng khiến màn xuất hiện sắp tới của Taylor Swift nhận được nhiều sự chú ý. Một ca khúc mới, một giải thưởng chưa từng có tiền lệ và hàng loạt đồn đoán về dự án tiếp theo đang tạo nên một thời điểm đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Câu hỏi được người hâm mộ chờ đợi lúc này không chỉ là Patient Zero sẽ mang màu sắc như thế nào, mà còn là: Taylor Swift đang chuẩn bị cho một chương mới hay chỉ đơn giản hé lộ thêm một mảnh ghép của kế hoạch lớn hơn?