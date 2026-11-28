Taylor Swift được cho là không dễ bỏ qua những nhận xét tiêu cực sau khi xuất hiện bài viết gây tranh cãi trên tạp chí Vanity Fair. Theo một nguồn tin, nữ ca sĩ nổi tiếng với việc ghi nhớ từng chi tiết, đặc biệt là những lời nhận xét không mấy thiện cảm về mình.

Dù đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý và đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, Taylor Swift dường như vẫn bị tác động bởi những bình luận gay gắt từ Vanity Fair. Một nguồn tin chia sẻ với nhà báo Rob Shuter rằng nữ ca sĩ có xu hướng ghi nhớ rất lâu những điều người khác nói về mình.

Theo nguồn tin này, Taylor Swift đặc biệt chú ý đến những chi tiết nhỏ, từ trang phục của các vũ công phụ họa cho đến cách người khác nhận xét về cô. Vì vậy, bài viết của Vanity Fair khó có thể nhanh chóng bị lãng quên.

Nguồn tin nhận định Taylor Swift có thể ghi nhớ những lời chỉ trích trong thời gian dài, đồng thời cho rằng nữ ca sĩ không phải người dễ dàng bỏ qua những điều khiến mình không hài lòng.

Trong bài viết gây tranh cãi, Vanity Fair được cho là đã sử dụng từ “punitive” (mang tính trừng phạt) để mô tả Taylor Swift. Một người được cho là quen biết nữ ca sĩ thậm chí còn đưa ra nhận xét gay gắt hơn, cho rằng cô thích khiến người khác phải nhận hậu quả, theo nghĩa bóng.

Những bình luận này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về cách Taylor Swift đối diện với các mối quan hệ và những cuộc xung đột trong sự nghiệp.

Trước đó, nữ ca sĩ từng vướng vào cuộc tranh cãi với Kim Kardashian liên quan đến cuộc điện thoại bị Kanye West bí mật ghi âm năm 2016. Sự việc trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế và kéo theo nhiều năm tranh luận giữa những người hâm mộ.

Gần đây, cuộc chiến pháp lý giữa Blake Lively và Justin Baldoni cũng khiến những tin nhắn riêng tư của Taylor Swift thu hút sự chú ý. Theo các thông tin được công bố, nữ ca sĩ từng dùng những lời lẽ gay gắt khi nhắc đến Baldoni trong tin nhắn.

Những vụ việc này góp phần tạo nên hình ảnh một Taylor Swift quyết liệt trong việc bảo vệ quan điểm và các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, chúng không đủ để khẳng định nữ ca sĩ sẽ có động thái trả đũa trước những lời chỉ trích mới nhất.

Theo nguồn tin của Rob Shuter, Taylor Swift có trí nhớ rất tốt và không dễ quên những nhận xét tiêu cực về mình. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu nữ ca sĩ có lên tiếng trước bài viết của Vanity Fair hay lựa chọn giữ im lặng.

Hiện chưa có thông tin xác nhận Taylor Swift sẽ đưa ra phản hồi chính thức. Những nhận định về cảm xúc và ý định của cô vẫn chỉ là thông tin từ nguồn tin được truyền thông dẫn lại.

Với sức ảnh hưởng của Taylor Swift, bất kỳ phản ứng nào từ nữ ca sĩ cũng có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong khi đó, bài viết của Vanity Fair dường như vẫn là chủ đề khiến người hâm mộ chờ đợi diễn biến tiếp theo.