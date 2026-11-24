Theo Page Six, trong bài phỏng vấn được Vanity Fair công bố ngày 23/11, Ronnie Cremer - người từng dạy Taylor Swift chơi guitar đã kể lại một kỷ niệm liên quan đến nữ ca sĩ và mẹ ruột - Andrea Swift.

Ronnie Cremer vốn là một kỹ thuật viên sửa chữa máy tính. Theo lời kể của ông, Andrea Swift đã nhờ ông dạy con gái chơi guitar sau khi Taylor Swift tham gia hai vở nhạc kịch The Sound of Music và Bye Bye Birdie do anh em trai của ông thực hiện.

Taylor Swift và mẹ ruột - Andrea Swift.

Trong thời gian dạy Taylor Swift, Ronnie Cremer cho biết từng chứng kiến một tình huống khiến ông nhớ mãi. Cụ thể, một ngày nọ, Andrea Swift trở về nhà với đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, Taylor Swift khi ấy chỉ được ăn salad.

Theo lời kể của Ronnie Cremer, mẹ ruột Taylor Swift đã nói với con gái: "Không ai muốn nhìn thấy một ngôi sao nhạc pop béo cả". Thời điểm đó, Taylor Swift vẫn đang ở tuổi thiếu niên và từng bước theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ronnie Cremer công khai câu chuyện này. Năm 2015, ông từng đưa ra lời kể tương tự trong cuộc phỏng vấn với New York Daily News. Khi ấy, Taylor Swift từ chối bình luận. Đại diện của nữ ca sĩ cũng chưa phản hồi ngay trước yêu cầu bình luận mới nhất từ Page Six.

Đáng chú ý, bài viết của Vanity Fair không chỉ đề cập đến câu chuyện giữa Taylor Swift và mẹ ruột mà còn khai thác nhiều khía cạnh trong quá trình trưởng thành cũng như xây dựng sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Tác giả May Jeong lựa chọn cách đối chiếu giữa hai mặt trong hành trình của Taylor Swift, một bên là những thành công rực rỡ được công chúng biết đến, bên còn lại là những câu chuyện và góc nhìn khác được đưa ra bởi những người từng tiếp xúc với cô.

Tuy nhiên, nhiều nhận định và cáo buộc trong bài viết đến từ các nguồn tin giấu tên, bao gồm những người được giới thiệu là bạn học và giáo viên cũ của Taylor Swift. Nữ ca sĩ cũng từ chối bình luận về những nội dung được đề cập.

Ngay sau khi bài viết được công bố, đông đảo người hâm mộ Taylor Swift đã lên tiếng bênh vực thần tượng trên nền tảng X. Một số khán giả cho rằng những lời kể xuất phát từ "những người bạn học ghen tị", trong khi ý kiến khác gọi bài viết là "một chiến dịch bôi nhọ".

"Bài viết thật trẻ con, phỏng vấn một loạt người không tên tuổi vẫn còn giữ những hiềm khích nhỏ nhặt sau 20 năm", một tài khoản bình luận.

Ngay sau khi bài viết được công bố, đông đảo người hâm mộ Taylor Swift đã lên tiếng bênh vực thần tượng trên nền tảng X.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đã trở thành một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và mẹ ruột Andrea Swift cũng nhiều lần được công chúng biết đến qua những chia sẻ về sự đồng hành của gia đình trong suốt hành trình làm nghề.

Chính vì vậy, những tiết lộ từ người thầy cũ đang làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, câu chuyện hiện vẫn là lời kể từ phía Ronnie Cremer và chưa được Taylor Swift hay mẹ ruột nữ ca sĩ xác nhận.