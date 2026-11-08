Taylor Swift bị MC nổi tiếng mỉa mai chuyện tình cảm, khán giả phản ứng trái chiều

Theo Page Six, trong chương trình Real Time phát sóng mới đây, MC Bill Maher bất ngờ nhắc đến Taylor Swift khi bình luận về kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong phần độc thoại mở đầu, nam MC đề cập đến sự sụt giảm ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump trong nhóm cử tri nam trẻ tuổi.

Nam MC nói: "Những người đàn ông da trắng trẻ tuổi. Mức dịch chuyển lên đến 28 điểm. Ngay cả Taylor Swift cũng chưa từng đánh mất nhiều chàng trai da trắng đến thế".

MC Bill Maher bất ngờ nhắc đến Taylor Swift khi bình luận về kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Câu nói ám chỉ lịch sử tình trường của Taylor Swift, người từng có những mối quan hệ tình cảm với nhiều nhân vật nổi tiếng trước khi kết hôn với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce.

Đáng chú ý, trò đùa của Bill Maher lập tức tạo ra những phản ứng khác nhau trong trường quay. Một bộ phận khán giả bật cười, vỗ tay tán thưởng, trong khi những người khác phát ra tiếng rên thể hiện sự không đồng tình.

Đây không phải lần đầu Bill Maher công khai lấy chuyện tình cảm của Taylor Swift làm chất liệu gây cười.

Chỉ một tuần trước đó, trong tập phát sóng ngày 30/10, nam MC cũng nhắc đến nữ ca sĩ khi kể lại trải nghiệm dùng bữa cùng Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

"Ăn tối với Trump giống như hẹn hò với Taylor Swift. Khi đang ở bên nhau thì rất vui vẻ, nhưng sau đó bạn sẽ bị chỉ trích không thương tiếc", ông nói. Phát ngôn này từng khiến Bill Maher vấp phải những ý kiến phản đối vì tiếp tục đem đời tư của nữ ca sĩ ra chế giễu.

Đây không phải lần đầu Bill Maher công khai lấy chuyện tình cảm của Taylor Swift làm chất liệu gây cười.

Trước đó, vào tháng 3/2025, nam MC cũng từng gây chú ý khi so sánh những biến động trong quan hệ chính trị quốc tế với chuyện hẹn hò của Taylor Swift.

Ông hài hước nhận xét rằng thế giới đang đảo lộn khi Donald Trump có thể làm rạn nứt quan hệ với nhiều quốc gia chỉ trong vài tuần, trong khi Taylor Swift lại duy trì một mối tình kéo dài hơn một năm.

Thậm chí, vào tháng 7/2024, Bill Maher từng dự đoán Travis Kelce sẽ sớm chia tay Taylor Swift. "Anh ta sẽ bỏ cô ấy thôi, bạn biết mà", nam MC tuyên bố trong chương trình podcast Club Random.

Tuy nhiên, dự đoán này đã không trở thành hiện thực. Taylor Swift và Travis Kelce tiếp tục gắn bó, trước khi tổ chức hôn lễ tại Madison Square Garden, New York, vào tháng 7/2026.

Bill Maher từng dự đoán Travis Kelce sẽ sớm chia tay Taylor Swift.

Trong quá khứ, Taylor Swift từng hẹn hò với nhiều ngôi sao như Joe Alwyn, Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Taylor Lautner và Joe Jonas. Nữ ca sĩ cũng nhiều lần lên tiếng phản đối việc phụ nữ bị soi xét quá mức về lịch sử tình cảm, trong khi đàn ông thường không phải đối mặt với những đánh giá tương tự.

Hiện đại diện Taylor Swift chưa đưa ra phản hồi về phát ngôn mới nhất của Bill Maher. Dù vậy, việc nam MC liên tục sử dụng chuyện tình cảm của nữ ca sĩ để gây cười tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận.