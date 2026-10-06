Taylor Swift bí mật mừng sinh nhật Dakota Johnson

Theo nguồn tin độc quyền của Page Six, sau khi bất ngờ xuất hiện trong phần độc thoại mở màn của Dakota Johnson tại Saturday Night Live (SNL) vào tối cuối tuần qua, Taylor Swift tiếp tục bí mật đến dự bữa tiệc tại L’Avenue ở Saks. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không đi qua lối vào chính của nhà hàng.

“Taylor có đến, nhưng không sử dụng lối vào của L’Avenue”, nguồn tin tiết lộ, đồng thời cho biết giọng ca Love Story chỉ ở lại khoảng một giờ.

Taylor Swift xuất hiện trong phần độc thoại mở màn của Dakota Johnson tại Saturday Night Live.

Taylor Swift đi cùng hai người bạn Cara Delevingne và Ashley Avignone. Tại bữa tiệc, nữ ca sĩ được bắt gặp thưởng thức khoai tây chiên tại một bàn ngay cạnh khu vực của Dakota Johnson.

“Mọi người đều tụ tập quanh Dakota để mừng sinh nhật. Không khí rất tuyệt”, nguồn tin chia sẻ.

Một nguồn tin khác cho biết dàn diễn viên SNL cũng chuẩn bị những quả bóng bay bạc cỡ lớn, ghép thành tên Dakota Johnson để chúc mừng nữ diễn viên Fifty Shades of Grey bước sang tuổi mới.

Buổi tiệc còn có sự xuất hiện của ban nhạc Turnstile - nhóm đảm nhận vị trí khách mời âm nhạc trong tập SNL tối thứ bảy cùng thành viên chương trình Michael Che. Nhiều gương mặt nổi tiếng khác cũng góp mặt như Nathan Fielder, Steven Spielberg, Gabby Windey, Robby Hoffman, John Wilson, Shane Gillis, Kelli Finglass, Shai Fruchter, Dom Dolla,...

Dom Dolla được cho là đã trò chuyện và giao lưu cùng các khách mời sau khi hoàn thành buổi biểu diễn trước 40.000 khán giả tại Queens.

Trước đó, Dakota Johnson trở lại Studio 8H để đảm nhận vai trò người dẫn chương trình SNL lần thứ ba. Taylor Swift bất ngờ xuất hiện trong phần độc thoại của bạn thân.

Trong màn mở đầu, Dakota Johnson trìu mến gọi Taylor Swift là “chuyên gia trị liệu” của mình. Đáp lại, nữ ca sĩ hài hước nói: “Tôi thực sự không phải chuyên gia trị liệu của bạn. Bạn chỉ đến nhà tôi mỗi tuần một lần với một chai rượu rỗng rồi hỏi tôi có muốn uống cùng không”.

Trước đó, Dakota Johnson trở lại Studio 8H để đảm nhận vai trò người dẫn chương trình SNL lần thứ ba.

Taylor Swift khi đó diện váy trễ vai họa tiết kẻ caro và còn mang bánh sinh nhật lên sân khấu tặng Dakota Johnson ở cuối chương trình.

Sau bữa tiệc hậu trường SNL, Dakota Johnson tiếp tục đón tuổi mới bằng một bữa tối vào tối chủ nhật tại nhà hàng Italy Via Carota ở khu West Village. Nữ diễn viên diện váy nhung phối ren, khoác bên ngoài áo có viền lông.

Jennifer Lawrence và chồng Cooke Maroney cũng có mặt trong bữa tối. Tuy nhiên, Taylor Swift không được bắt gặp tại đây.

Taylor Swift và Dakota Johnson đã duy trì tình bạn thân thiết hơn một thập kỷ. Cả hai nhiều lần được bắt gặp đi chơi riêng tại Manhattan, trong đó có những buổi tối tại Via Carota, Waverly Inn và nhiều nhà hàng khác.

Taylor Swift và Dakota Johnson đã duy trì tình bạn thân thiết hơn một thập kỷ.

Dakota Johnson cũng góp mặt trong MV mới nhất của Taylor Swift mang tên Patient Zero, đóng cùng Colin Farrell. Sản phẩm được công chiếu tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 vào ngày 27/9.