Taylor Swift bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD

Theo Page Six, Taylor Swift và Travis Kelce đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi một số người hàng xóm tại khu dân cư Bratenahl, bang Ohio, Mỹ công khai bày tỏ sự bất bình về kế hoạch xây dựng hàng rào và trồng cây xanh xung quanh căn biệt thự của cặp đôi.

Theo biên bản cuộc họp quy hoạch địa phương mà Daily Mail thu thập được, những người hàng xóm cho rằng sự xuất hiện của Taylor Swift và Travis Kelce đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống yên bình của cộng đồng. Thậm chí, một số người còn chỉ trích cặp đôi hiếm khi có mặt tại địa phương nhưng lại tiến hành những thay đổi lớn đối với bất động sản.

Trước đó, vào tháng 9, Hội đồng Thẩm định Kiến trúc Bratenahl đã chấp thuận phương án xây dựng hàng rào cao khoảng 1,8 m. Tuy nhiên, tại cuộc họp diễn ra hôm 6/10, các cư dân tiếp tục phản đối kế hoạch cải tạo cảnh quan của hai ngôi sao.

Katherine Bolton - người đã sống cạnh căn biệt thự hơn 30 năm lo ngại việc trồng thêm cây thường xanh gần đường ống thoát nước cũ dùng chung giữa hai bất động sản có thể gây tắc nghẽn nghiêm trọng.

Bà Bolton cho biết đã nhận được báo giá lên đến 75.000 USD để gia cố đường ống, ngăn rễ cây gây hư hại. Vấn đề này hiện đang được bà trao đổi với luật sư đại diện cho Taylor Swift và Travis Kelce.

"Người nộp đơn có thể quyết định bán nhà vào năm tới, chuyển đi nơi khác và mua một căn nhà mới. Tôi sẽ phải làm gì khi có 50 cây thường xanh nằm ngay trên đường ống thoát nước của mình, còn họ thì đã rời đi? Trong khi tôi vẫn tiếp tục sống ở Bratenahl", bà Bolton bức xúc.

Một người hàng xóm khác - Chuck Bauernschmidt cũng chỉ trích việc phát quang cây cối và bụi rậm xung quanh khu đất. Ông đồng thời lo ngại những con nai sinh sống gần đó có thể bị thương khi va phải hàng rào dự kiến được xây dựng.

Trước những phản ứng này, Jacob Kutz - đại diện đơn vị quy hoạch Tiny Construction đã lên tiếng bảo vệ Taylor Swift và Travis Kelce.

Theo ông Kutz, mục đích của việc xây dựng hàng rào và trồng cây xanh là đảm bảo quyền riêng tư cũng như an ninh cho cặp đôi nổi tiếng. Đại diện dự án cho biết phương án ban đầu đã được điều chỉnh, giảm chiều cao hàng rào từ khoảng 2,4 m xuống còn 1,8 m và không kéo dài đến tận hồ Erie.

Ngoài ra, Taylor Swift và Travis Kelce cũng được cho là đã chủ động thuê đơn vị chuyên môn làm sạch đường ống thoát nước mà không yêu cầu hàng xóm chia sẻ chi phí. Cặp đôi còn bổ sung một cổng ra vào cho ông Bauernschmidt sau khi người này bày tỏ cảm giác bị cô lập.

Dù vậy, những bất đồng vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Hội đồng đã thông qua kế hoạch bố trí cảnh quan phía trước căn biệt thự, trong khi phương án cải tạo thứ ba sẽ tiếp tục được trình bày tại một cuộc họp sắp tới.

Đến thời điểm Page Six đăng tải bài viết, đại diện Taylor Swift và Travis Kelce vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Được biết, căn biệt thự ven hồ trị giá 5 triệu USD được một công ty có liên hệ với Travis Kelce mua lại vào tháng 3 năm nay. Trước đó, cặp đôi cũng đã lắp đặt hệ thống cảnh báo nhằm phát hiện những người tiến đến quá gần ngôi nhà.

Ngoài bất động sản tại Ohio, Taylor Swift và Travis Kelce còn sở hữu hoặc có liên hệ với nhiều bất động sản tại Kansas, New York, Tennessee, Rhode Island và California.