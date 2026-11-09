Taylor Swift bất ngờ tái hợp bạn thân cũ sau nhiều năm rạn nứt

Theo Page Six, ngày 8/11 (giờ địa phương), Taylor Swift và Karlie Kloss được bắt gặp cùng theo dõi trận đấu giữa Kansas City Chiefs và New York Jets tại sân vận động Arrowhead ở Kansas City, bang Missouri, Mỹ.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ 36 tuổi và siêu mẫu 34 tuổi ngồi cạnh nhau tại khu vực VIP. Cả hai xuất hiện với tâm trạng vui vẻ, thoải mái trò chuyện và cổ vũ khi đội Kansas City Chiefs giành chiến thắng.

Taylor Swift và Karlie Kloss ngồi cạnh nhau tại khu vực VIP.

Đáng chú ý, cuộc hội ngộ diễn ra sau nhiều năm Taylor Swift và Karlie Kloss vướng tin đồn rạn nứt tình bạn. Chính vì vậy, hình ảnh hai ngôi sao thân thiết bên nhau khiến không ít người hâm mộ ngỡ ngàng.

Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả liên tục bày tỏ sự bất ngờ trước khoảnh khắc này.

"Đây hoàn toàn không phải diễn biến mà tôi nghĩ mình sẽ chứng kiến hôm nay", một tài khoản bình luận. Người khác thốt lên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Một khán giả hào hứng viết: "Ôi trời ơi! Tôi thực sự sốc!".

Thậm chí, một số người còn hài hước cho rằng bản thân như được quay ngược thời gian về thời điểm Taylor Swift và Karlie Kloss còn là đôi bạn thân nổi tiếng. "Có phải tôi vừa bị đưa trở lại 10 năm trước không?", một bình luận gây chú ý. Đặc biệt, một người hâm mộ còn vui mừng tuyên bố: "Cuộc chiến đã kết thúc", ngụ ý rằng những bất hòa giữa hai ngôi sao dường như đã được hóa giải.

Thực tế, đây không phải lần đầu Taylor Swift và Karlie Kloss xuất hiện tại cùng một sự kiện sau thời gian dài xa cách. Tháng 7/2026, Karlie Kloss cùng chồng là doanh nhân Joshua Kushner đã tham dự đám cưới của Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce tại Madison Square Garden, New York.

Thực tế, đây không phải lần đầu Taylor Swift và Karlie Kloss xuất hiện tại cùng một sự kiện sau thời gian dài xa cách.

Thời điểm đó, một nguồn tin tiết lộ với TMZ rằng Taylor Swift và Karlie Kloss đã gác lại những khác biệt trong quá khứ. Tình bạn giữa hai ngôi sao bắt đầu từ năm 2013, khi Taylor Swift biểu diễn tại show thời trang Victoria's Secret, còn Karlie Kloss tham gia trình diễn với vai trò người mẫu.

Sau lần gặp gỡ ấy, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2018, mối quan hệ giữa Taylor Swift và Karlie Kloss bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không tham dự các hoạt động mừng đám cưới của người bạn thân.

Page Six từng đưa tin nguyên nhân bất hòa được cho là liên quan đến việc Karlie Kloss mời bạn bè đến nhà Taylor Swift mà chưa được sự đồng ý. Dù vậy, cả hai chưa từng trực tiếp xác nhận thông tin này.

Page Six từng đưa tin nguyên nhân bất hòa được cho là liên quan đến việc Karlie Kloss mời bạn bè đến nhà Taylor Swift mà chưa được sự đồng ý.

Năm 2023, Karlie Kloss từng đến xem một đêm diễn thuộc chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại Los Angeles, nhưng không ngồi trong khu vực VIP dành cho gia đình và bạn bè thân thiết của nữ ca sĩ. Đến năm 2024, siêu mẫu tiếp tục dành lời khen cho album The Tortured Poets Department, làm dấy lên hy vọng về khả năng hàn gắn tình bạn.

Giờ đây, việc Taylor Swift và Karlie Kloss thoải mái ngồi cạnh nhau tại trận đấu bóng bầu dục được người hâm mộ xem là tín hiệu tích cực cho mối quan hệ của hai ngôi sao sau nhiều năm xa cách.