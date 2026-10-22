Taylor Swift bất ngờ có hành động gay gắt với khán giả quay lén

Theo Page Six, sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Kansas City Chiefs và Los Angeles Chargers tại sân Arrowhead, thành phố Kansas City, Mỹ hôm 18/10.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Taylor Swift đứng tại khu vực VIP và dường như ra hiệu cho một người phụ nữ ở phía dưới ngừng hướng điện thoại về phía mình, đồng thời tập trung theo dõi trận đấu.

Taylor Swift có mặt tại trận đấu bóng bầu dục giữa Kansas City Chiefs và Los Angeles Chargers.

Một thành viên đội ngũ an ninh sau đó cũng xuất hiện, yêu cầu người phụ nữ cất điện thoại. Ngày 20/10, người dẫn podcast Ashlie Molstad - người có mặt gần khu vực xảy ra sự việc đã chia sẻ với Daily Mail những gì cô chứng kiến.

Theo Molstad, người phụ nữ ban đầu không ngồi cùng khu vực với cô nhưng bất ngờ di chuyển đến hàng ghế của nhóm. "Chúng tôi ngồi ở vị trí thứ năm tính từ đầu hàng ghế, nên cô ấy đã đi ngang qua bốn người. Điều tiếp theo tôi biết là cô ấy đứng ngay cạnh tôi và liên tục hét tên Taylor", Molstad kể lại.

Nhân chứng cho biết bản thân không thể trực tiếp nhìn thấy Taylor Swift từ vị trí ngồi, nhưng chứng kiến nhân viên an ninh nhanh chóng can thiệp. Người này được cho là đã nói với khán giả: "Đây không phải chỗ ngồi của cô. Cô cần rời đi".

Theo lời Molstad - người phụ nữ giải thích rằng mình đã vượt quãng đường dài từ Đức đến đây và đang mặc trang phục truyền thống của lễ hội Oktoberfest. Tuy nhiên, nhân viên an ninh vẫn nhắc lại yêu cầu rời khỏi khu vực vì cô không có vé ngồi tại vị trí đó.

"Khi cô ấy giơ điện thoại lên để tranh thủ chụp một bức ảnh, nhân viên an ninh đã đưa tay lên che ống kính", Molstad thuật lại.

Nữ nhân chứng khẳng định không trực tiếp nghe thấy Taylor Swift nói gì. Tuy nhiên, qua đoạn video được chia sẻ, cô cho rằng nữ ca sĩ dường như đã nói: "Tôi đang xem trận đấu". Molstad cũng bày tỏ sự khó chịu trước hành động tự ý chen vào hàng ghế của người phụ nữ.

"Điều khiến tôi bực mình là cô ấy cho rằng mình có quyền lao vào hàng ghế của chúng tôi, tiến sát Taylor như vậy. Chuyện đó gây mất tập trung khi chúng tôi đang cố gắng theo dõi trận đấu", cô chia sẻ.

Theo Molstad, Taylor Swift không có biểu hiện căng thẳng như một số người suy đoán. Trong những hình ảnh và video mà nhân chứng ghi lại, nữ ca sĩ vẫn tập trung theo dõi diễn biến trên sân. Molstad cũng đánh giá cao cách xử lý của nhân viên an ninh, cho rằng người này không làm ầm ĩ mà chỉ kiên quyết yêu cầu khán giả trở về đúng chỗ.

Vì vậy, theo lời nhân chứng, sự việc thực tế không phải một cuộc đối đầu quá căng thẳng. Đáng chú ý, Molstad còn tiết lộ một tình huống khác xảy ra gần khu vực VIP. Cô cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông áp sát cửa kính phòng riêng của Taylor Swift và có cử chỉ xúc phạm nữ ca sĩ.

Molstad cùng bạn đã thông báo với cảnh sát túc trực bên ngoài. Người đàn ông sau đó được đưa khỏi khu vực. Nhân chứng cho biết cửa kính phòng VIP có lớp che tối ở phía trong nên Taylor Swift thậm chí không thể nhìn thấy hành động của người này.

Dù là người hâm mộ lâu năm của Taylor Swift, Molstad khẳng định cô và bạn mình đã chủ động không tiếp cận hay làm phiền nữ ca sĩ sau trận đấu. Về kết quả, Kansas City Chiefs giành chiến thắng trước Los Angeles Chargers với tỷ số 22-6. Taylor Swift theo dõi trận đấu cùng ngôi sao bóng rổ Caitlin Clark và ca sĩ Este Haim.

Dù là người hâm mộ lâu năm của Taylor Swift, Molstad khẳng định cô và bạn mình đã chủ động không tiếp cận hay làm phiền nữ ca sĩ sau trận đấu.

Trước đó một ngày, nữ ca sĩ cũng tham dự sự kiện thường niên của Academy Museum, nơi cô trình diễn ca khúc I Knew It, I Knew You dành cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5.

Theo Page Six, ca khúc được kỳ vọng có thể giúp Taylor Swift tiến gần hơn đến cơ hội nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Giữa lịch trình hoạt động dày đặc, những lần xuất hiện công khai của Taylor Swift tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, sự việc tại sân Arrowhead cũng cho thấy những tình huống khó xử mà nữ ca sĩ và đội ngũ an ninh có thể gặp phải khi cô xuất hiện ở nơi đông người.