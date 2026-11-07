Taylor Swift bất ngờ bị cầu thủ bóng rổ chỉ trích

Theo Page Six, trong buổi phát trực tiếp trên TikTok của NBA 2K League hôm 5/11, cầu thủ Tyler Kolek (25 tuổi) bất ngờ nhắc tên Taylor Swift khi được hỏi về người nổi tiếng có biểu hiện hâm mộ New York Knicks thiếu chân thành nhất.

Nam cầu thủ thẳng thắn cho rằng nữ ca sĩ 36 tuổi không thực sự là một người hâm mộ trung thành của đội bóng.

Nam cầu thủ bónh rổ thẳng thắn cho rằng nữ ca sĩ 36 tuổi không thực sự là một người hâm mộ trung thành của đội bóng.

"Tôi chưa từng thấy cô ấy xuất hiện ở bất kỳ trận đấu nào khác", Tyler Kolek nhận xét, đề cập đến lần Taylor Swift ngồi hàng ghế sát sân trong trận đấu giữa New York Knicks và San Antonio Spurs hồi tháng 6.

Thời điểm ấy, nữ ca sĩ xuất hiện cùng hai thành viên nhóm HAIM là Alana và Este Haim. Cô liên tục vỗ tay, cổ vũ nhiệt tình cho New York Knicks, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Tuy nhiên, việc Taylor Swift ít xuất hiện tại các trận đấu khác khiến Tyler Kolek đặt dấu hỏi về mức độ yêu thích thực sự của cô dành cho đội bóng.

Đồng đội của anh - Deuce McBride, cũng bày tỏ sự đồng tình nhưng nhanh chóng cảnh báo: "Người hâm mộ Taylor Swift sẽ không thích câu trả lời này đâu". Đáp lại, Tyler Kolek thừa nhận: "Tôi biết mình sẽ phải nhận nhiều chỉ trích vì những lời này".

Việc Taylor Swift ít xuất hiện tại các trận đấu khác khiến Tyler Kolek đặt dấu hỏi về mức độ yêu thích thực sự của cô dành cho đội bóng.

Dù vậy, nam cầu thủ cũng nói rằng anh hiểu Taylor Swift có lịch trình bận rộn và không thể thường xuyên đến sân theo dõi các trận đấu. "Tôi biết cô ấy có rất nhiều việc phải làm nên không thể đến xem mọi lúc. Nhưng tôi cảm thấy sự xuất hiện đó có phần mang tính trình diễn", Tyler Kolek chia sẻ.

Anh còn cho rằng một số ngôi sao nổi tiếng đến xem bóng rổ chủ yếu để được công chúng chú ý, thay vì thực sự yêu thích môn thể thao này.

Trong khi đó, Deuce McBride nhắc đến Ben Stiller và Tracy Morgan như những người nổi tiếng có tình yêu lâu năm dành cho New York Knicks. Trước những phát ngôn gây tranh cãi, đại diện New York Knicks đã lên tiếng bảo vệ Taylor Swift.

Trước những phát ngôn gây tranh cãi, đại diện New York Knicks đã lên tiếng bảo vệ Taylor Swift.

"Taylor Swift đã là người hâm mộ Knicks trong nhiều năm, có mối gắn bó lâu dài với Madison Square Garden và chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ của cô ấy dành cho đội bóng", người phát ngôn khẳng định.

Đây không phải lần đầu Taylor Swift vướng tranh luận khi xuất hiện tại các trận đấu bóng rổ. Trước đó, một số nhân vật nổi tiếng như Hank Azaria và Charlamagne Tha God từng công khai bày tỏ sự khó chịu về việc nữ ca sĩ được bố trí những vị trí ngồi nổi bật sát sân.

Đây không phải lần đầu Taylor Swift vướng tranh luận khi xuất hiện tại các trận đấu bóng rổ.

Đáng chú ý, hồi tháng 5, Taylor Swift còn được bắt gặp đến xem một trận đấu NBA cùng Travis Kelce. Hiện tại, đại diện Taylor Swift chưa đưa ra phản hồi về những nhận xét của Tyler Kolek. Dù vậy, phát ngôn của nam cầu thủ tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa sự yêu thích thể thao thực sự và việc người nổi tiếng xuất hiện tại các sự kiện để thu hút sự chú ý.