Theo Page Six, ngày 23/11, tạp chí Vanity Fair đã đăng tải bài viết gây xôn xao về Taylor Swift, trong đó đưa ra hàng loạt lời kể từ những người được cho là từng quen biết nữ ca sĩ ngoài đời. Đáng chú ý, một số nhân vật đã lên tiếng phản bác những câu chuyện mà Taylor Swift từng chia sẻ về tuổi thơ và quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Tạp chí Vanity Fair đã đăng tải bài viết gây xôn xao về Taylor Swift.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Taylor Swift từng tiết lộ cô không có bạn bè khi còn nhỏ, thường xuyên bị cô lập và không được mời tham gia những buổi tụ tập. Tuy nhiên, Chanice Skinner, người từng ngồi cạnh Taylor Swift trong lớp học âm nhạc tại trường Wyomissing Area Junior/Senior High ở Pennsylvania (Mỹ), lại đưa ra lời kể hoàn toàn trái ngược.

Skinner khẳng định Taylor Swift luôn thuộc nhóm học sinh nổi tiếng trong trường: "Nếu bạn không thuộc nhóm bạn của cô ấy, bạn sẽ không tồn tại trong mắt cô ấy".

Người bạn học cũ cũng nhớ lại phản ứng của mình khi xem đoạn quảng cáo của Taylor Swift cho Target vào năm 2010, trong đó nữ ca sĩ chia sẻ về trải nghiệm bị bắt nạt.

"Lúc đó tôi đã nghĩ: 'Cô cũng là một phần của chuyện đó mà. Cô đang nói gì vậy? Nếu phải nói thì chính cô mới là một trong những người bắt nạt người khác'", Skinner kể với Vanity Fair.

Không chỉ bạn học cũ, Sharon Luyben, giáo viên từng phụ trách lớp học âm nhạc của Taylor Swift, cũng lên tiếng phản bác một câu chuyện mà nữ ca sĩ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Katie Couric vào năm 2009.

Skinner khẳng định Taylor Swift luôn thuộc nhóm học sinh nổi tiếng trong trường.

Thời điểm đó, Taylor Swift kể rằng khi khoảng 12 tuổi, những người bạn từng thân thiết bất ngờ không muốn tiếp xúc với cô. Mỗi khi nữ ca sĩ đến ngồi cùng bàn vào giờ ăn trưa, họ lại mang đồ ăn sang một bàn khác.

Tuy nhiên, giáo viên cũ của Taylor Swift khẳng định với Vanity Fair: "Điều đó không đúng. Khi học trung học cơ sở, chúng tôi có quy định về chỗ ngồi được sắp xếp sẵn".

Ồn ào chưa dừng lại ở những câu chuyện thời đi học. Một nhân vật giấu tên được giới thiệu là lãnh đạo trong ngành công nghiệp âm nhạc còn cáo buộc Taylor Swift vẫn duy trì cách hành xử tương tự sau khi trở nên nổi tiếng.

Người này thậm chí ví Taylor Swift với Regina George, nhân vật do Rachel McAdams thủ vai trong bộ phim Mean Girls (2004), nổi tiếng với tính cách toan tính và thích kiểm soát các mối quan hệ xã hội.

Đề cập đến tin đồn bất hòa giữa Taylor Swift và Charli XCX, nguồn tin này cáo buộc nữ ca sĩ chỉ thể hiện sự ủng hộ trước công chúng nhưng thực tế lại không như vậy. Bài viết cũng đưa ra những nhận định tương tự về mối quan hệ giữa Taylor Swift với Olivia Rodrigo và Katy Perry.

Nguồn tin giấu tên còn cho rằng những người bạn của Taylor Swift không được phép hợp tác với các nghệ sĩ có mâu thuẫn với cô, đồng thời cáo buộc nữ ca sĩ tìm cách ngăn những người này tiếp cận vòng tròn bạn bè của mình.

Nguồn tin giấu tên còn cho rằng những người bạn của Taylor Swift không được phép hợp tác với các nghệ sĩ có mâu thuẫn với cô.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều cáo buộc trong bài viết của Vanity Fair đến từ lời kể và quan điểm cá nhân của các nguồn tin, trong đó có những nhân vật không công khai danh tính. Những thông tin này chưa được xác minh độc lập. Tính đến thời điểm Page Six đăng tải bài viết, đại diện của Taylor Swift vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận về những cáo buộc nói trên.