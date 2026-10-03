Taylor Swift ăn mừng kỷ lục âm nhạc bằng màn ngoại giao thời trang ẩn ý

Taylor Swift tiếp tục thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh, đồng thời gây chú ý với lựa chọn trang phục được cho là mang ý nghĩa đặc biệt để đánh dấu thành tích mới.

Theo Official Charts Company công bố ngày 2/10, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 3 đĩa đơn đạt vị trí số 1 tại Anh trong năm 2026. Nữ ca sĩ đồng thời có lần thứ 5 đạt thành tích lập cú đúp trên bảng xếp hạng tại thị trường này, khi Patient Zero và The Life Of A Showgirl: The Encore cùng đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh.

Taylor Swift tiếp tục thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh.

Để ăn mừng cột mốc, Taylor Swift đăng tải hình ảnh trên Instagram, tạo dáng cùng hai chiếc cúp. Nữ ca sĩ lựa chọn áo len cổ bẻ của thương hiệu Anh Burberry, kết hợp quần xếp ly và thắt lưng đến từ The Row. Cô hoàn thiện diện mạo bằng mái tóc xoăn nhẹ, eyeliner kéo dài ở đuôi mắt và son tông hồng nude.

Lựa chọn Burberry được chú ý bởi đây là thương hiệu thời trang Anh, trong khi thành tích mới của Taylor Swift lại được xác lập trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh. Đây cũng không phải lần đầu nữ ca sĩ sử dụng thời trang như một cách thể hiện sự kết nối với quốc gia hoặc địa điểm mà cô xuất hiện.

Trong chuyến lưu diễn quốc tế The Eras Tour, Taylor Swift từng nhiều lần lựa chọn trang phục dựa trên màu sắc quốc kỳ của quốc gia sở tại. Khi biểu diễn tại Brazil, cô luân phiên diện những thiết kế mang các màu vàng, xanh dương và xanh lá. Tại Argentina, nữ ca sĩ xuất hiện trong nhiều bộ váy màu xanh.

Taylor Swift từng nhiều lần lựa chọn trang phục dựa trên màu sắc quốc kỳ của quốc gia sở tại.

Những bộ trang phục phối màu của Roberto Cavalli được Taylor Swift đưa vào The Eras Tour sau đó càng giúp cô có thêm nhiều cách thể hiện “ngoại giao thời trang”. Tại Thụy Điển, cô kết hợp áo vàng với chân váy xanh. Ở Ireland là áo cam cùng chân váy xanh lá, trong khi tại Tây Ban Nha, nữ ca sĩ diện áo đỏ với chân váy vàng.

Fausto Puglisi - Giám đốc sáng tạo của Roberto Cavalli từng tiết lộ với Page Six Style vào năm 2024 rằng chính Taylor Swift là người đưa ra ý tưởng phối các thiết kế theo cách này, tương tự việc cô “trộn những nốt nhạc” trong âm nhạc.

“Tôi thiết kế chúng với ý tưởng phối màu cam với cam, xanh ngọc với xanh ngọc, tím với tím. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau ở Paris, Joseph Cassell - stylist lâu năm của Taylor nói rằng cô ấy thích kết hợp chúng với nhau. Tôi đã hét lên vì quá vui”, Puglisi chia sẻ.

Chính Taylor Swift là người đưa ra ý tưởng phối các thiết kế theo cách này, tương tự việc cô “trộn những nốt nhạc” trong âm nhạc.

Theo nhà thiết kế, ông đặc biệt yêu thích cách phối màu tương phản bởi nó tạo cảm giác tự do và giúp những bộ trang phục của Taylor Swift trở nên sinh động hơn trên sân khấu.