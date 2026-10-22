Tây Yên tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tây Yên họp thành viên kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát.

Trong phòng họp, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tây Yên lần lượt rà lại từng nội dung sau những ngày trực tiếp đi cơ sở. Trên bàn là hồ sơ, biên bản làm việc cùng những vấn đề được ghi nhận qua kiểm tra, giám sát. Từng nội dung được trao đổi, đối chiếu, phân tích trước khi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thống nhất, kết luận và chỉ rõ những việc cấp ủy, chi bộ, đảng viên cần khắc phục.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tây Yên Nguyễn Văn Tâm cho rằng: “Kiểm tra không phải chỉ để tìm sai phạm. Quan trọng hơn là giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận diện những hạn chế, thiếu sót để sửa chữa kịp thời”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy xã Tây Yên thực hiện 4 cuộc kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã thực hiện 15 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó có 7 cuộc kiểm tra, 6 cuộc giám sát, 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và 1 cuộc xác minh tài sản, thu nhập.

Qua kiểm tra, giám sát, nhiều hạn chế được chỉ ra, chủ yếu ở việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, hồ sơ công tác và một số quy trình nghiệp vụ cũng như tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với những thiếu sót chưa đến mức phải xử lý, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhắc nhở, yêu cầu khắc phục, đồng thời theo dõi kết quả. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành thẩm tra, xác minh, làm rõ tính chất, mức độ để xử lý theo quy định. Mục tiêu là để kiểm tra, giám sát thực sự trở thành “hàng rào phòng ngừa”, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ hạn chế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tâm, một cuộc họp có thể được ghi đầy đủ trong biên bản, nhưng qua trao đổi trực tiếp mới thấy được nội dung nào thực sự được bàn sâu, việc gì còn bỏ ngỏ. Một nhiệm vụ có thể được ghi đã triển khai, nhưng khi kiểm tra đến nơi mới biết triển khai đến đâu, ai chịu trách nhiệm và kết quả thực tế như thế nào. Yêu cầu đặt ra là phải kết hợp giữa kiểm tra hồ sơ với kiểm tra thực tế, đối thoại và trao đổi trực tiếp, qua đó đoàn kiểm tra mới đánh giá được việc chấp hành quy định và nắm được tinh thần trách nhiệm, những khó khăn, vướng mắc của tổ chức đảng và đảng viên.

Ở chi bộ cơ sở, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát không nằm ở việc có bao nhiêu cuộc kiểm tra mà còn ở những thay đổi sau mỗi lần được nhắc nhở. Bí thư Chi bộ ấp Rẫy Mới Huỳnh Hữu Trí cho biết trước đây việc theo dõi, cập nhật một số nội dung trong sinh hoạt đôi lúc còn thiên về thực hiện theo thói quen. Sau khi được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, nhắc nhở, chi bộ rà soát lại từng nội dung, phân công cụ thể người phụ trách và theo dõi kết quả thực hiện.

"Qua kiểm tra sẽ thấy có những việc tưởng nhỏ nhưng nếu không để ý thì dễ bị bỏ sót. Được nhắc chỗ nào thì chi bộ khắc phục chỗ đó, sau này thực hiện chặt chẽ hơn”, đồng chí Trí nói.

Sau khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi, khối lượng công việc ở cơ sở tăng, yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên cũng cao hơn. Trước thực tế này, Đảng ủy xã Tây Yên xác định công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh thiếu sót như chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quản lý đảng viên và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế ngay từ đầu, ngăn ngừa vi phạm.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tô Thanh Đoàn cho biết đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra ở cơ sở phần lớn còn mới, kinh nghiệm chưa nhiều; nội dung kiểm tra ngày càng đa dạng, đòi hỏi kiến thức tổng hợp và kỹ năng thẩm tra, xác minh. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn tâm lý xem kiểm tra, giám sát để “tìm sai”, khiến việc tự nhận diện hạn chế, chủ động khắc phục có lúc chưa được chú trọng.

Để khắc phục tình trạng này, Đảng ủy xã Tây Yên tăng cường giám sát thường xuyên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời nâng cao nhận thức để kiểm tra, giám sát thực sự trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên.