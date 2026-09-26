Tây Yên khởi công 4 cầu giao thông nông thôn, tổng vốn 4 tỷ đồng

Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tô Thanh Đoàn trao bảng tượng trưng của tỉnh tài trợ kinh phí xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn.

Sáng 26/9, Ban Chỉ đạo Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng xã Tây Yên tổ chức lễ khởi công 4 công trình cầu giao thông nông thôn.

Các công trình gồm: cầu ngang Trường Tiểu học Nam Yên (điểm Yên Quý) tại ấp Yên Quý, dài 24m, kinh phí hơn 1,16 tỷ đồng; cầu ngang Trường Tiểu học Tây Yên (điểm Kinh Dài) tại ấp Kinh Dài, dài 33m, kinh phí gần 1,4 tỷ đồng; cầu ngang kênh 7 Yên tại ấp Xẻo Dinh, dài 12m, kinh phí hơn 717 triệu đồng; cầu Dân Quân tại ấp Ba Biển, dài 15m, kinh phí hơn 724 triệu đồng.

Các cầu đều rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn. Kinh phí xây dựng từ nguồn tài trợ của Ban Chỉ đạo Quỹ vận động xã hội hóa hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng của tỉnh An Giang.

Theo kế hoạch, 4 công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại buổi lễ.

Dịp này, địa phương trao 25 phần quà gồm gạo, mì và bình chứa nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tin và ảnh: BẢO TRÂN