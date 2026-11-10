Tay vợt Việt Nam vô địch U.14 đơn nam Pickleball thế giới 2026

Tay vợt trẻ Đức Lâm ghi dấu ấn tại Giải vô địch Pickleball trẻ thế giới 2026.

Trong trận chung kết, Trần Đức Lâm đã thể hiện bản lĩnh và phong độ ấn tượng để đánh bại tay vợt chủ nhà Bennett Miller với tỷ số 2-0, qua đó bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nam U.14. Đây là chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt khi tay vợt trẻ Việt Nam giành danh hiệu thế giới ngay trên đất Mỹ, quê hương môn Pickleball.

Trước khi chinh phục đấu trường quốc tế, Đức Lâm đã có những dấu ấn đáng chú ý tại các giải trẻ trong nước. Đáng kể, trong năm 2026, tay vợt quê Nghệ An đã giành chức vô địch ở cả hai nội dung đơn nam U.14 và đôi nam U.14.