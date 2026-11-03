Tay vợt từng dành 3 ngày đọc sách sau thất bại ở Wimbledon

Đọc sách là một trong những cách giúp tay vợt Hy Lạp đối diện với áp lực và lấy lại tinh thần. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Reuters.

Stefanos Tsitsipas (28 tuổi) từng vươn lên vị trí số 3 thế giới vào năm 2021. Tay vợt người Hy Lạp sở hữu 13 danh hiệu đơn ATP, trong đó có chức vô địch ATP Finals 2019, đồng thời hai lần góp mặt tại chung kết Grand Slam ở Roland-Garros 2021 và Australian Open 2023.

Trong sự nghiệp thi đấu, Stefanos Tsitsipas không ít lần đối mặt với thất bại và áp lực. Đọc sách là một trong những cách giúp tay vợt người Hy Lạp giải tỏa cảm xúc và tìm lại sự cân bằng. Anh thường tìm đến các tác phẩm về cuộc sống, tâm lý và phát triển bản thân. Theo tờ The Washington Post, Tsitsipas là người ham đọc sách và có niềm yêu thích với triết học.

Tháng 7/2019, Tsitsipas bất ngờ dừng bước ngay vòng đầu Wimbledon sau thất bại trước Thomas Fabbiano, tay vợt người Italy. Kết quả này khiến anh thất vọng, bởi chỉ vài tháng trước, anh từng lọt vào bán kết Australian Open và được kỳ vọng tiến sâu tại giải đấu trên mặt sân cỏ.

Sau trận thua, Tsitsipas dành 3 ngày gần như chỉ ở trong phòng tại London (Anh), hạn chế tiếp xúc với bên ngoài để đọc sách và suy ngẫm về thất bại.

Theo trang Lance!, một trong những tác phẩm anh lựa chọn là The Alchemist (Nhà giả kim), tiểu thuyết của Paulo Coelho, nhà văn người Brazil. Cuốn sách kể về hành trình tìm kiếm kho báu của chàng chăn cừu Santiago, qua đó truyền tải những thông điệp về ước mơ, niềm tin và lựa chọn trong cuộc sống.

Stefanos Tsitsipas yêu thích những cuốn sách về tâm lý, triết học và phát triển bản thân. Ảnh minh họa: Nhã Nam.

Sau đó, Tsitsipas tiếp tục đọc một cuốn sách viết về Roger Federer, huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ. Những câu chuyện về sự nghiệp của Federer cũng là nội dung Tsitsipas tìm hiểu trong giai đoạn cố gắng lấy lại tinh thần sau thất bại tại Wimbledon.

Tsitsipas cũng duy trì thói quen đọc sách trong cuộc sống thường ngày. Tại Washington Open tháng 8/2019, anh cho biết phần lớn sách mình đọc đều bằng tiếng Anh. Do thường xuyên di chuyển để thi đấu, tay vợt ít có dịp mua sách tiếng Hy Lạp tại quê nhà. Dù vậy, anh vẫn thoải mái đọc sách bằng tiếng Anh vì yêu thích ngôn ngữ này.

Tsitsipas thường nhận sách từ người hâm mộ hoặc nhờ người đại diện tên Nick đến hiệu sách mua giúp. Ngoài những tác phẩm truyền cảm hứng, Tsitsipas cũng quan tâm đến sách về tâm lý học, triết học và các quan điểm về cách con người xây dựng cuộc sống.

Việc đọc sách còn ảnh hưởng đến cách Tsitsipas nhìn nhận cuộc sống, đặc biệt khi anh bắt đầu quan tâm đến chủ nghĩa tối giản.

Trong cuộc phỏng vấn với TNT Sports tại ATP Finals ở Turin (Italy) vào tháng 11/2021, tay vợt cho biết đã tìm đọc những cuốn sách đề cập đến việc giảm bớt nhu cầu sở hữu vật chất và tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

Thông qua những tác phẩm này, Tsitsipas nhận ra con người không nhất thiết phải sở hữu nhiều đồ đạc mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Anh bắt đầu chú ý hơn đến việc sắp xếp không gian sống, loại bỏ những món đồ không cần thiết và hạn chế sự phụ thuộc vào vật chất. Theo Tsitsipas, những thay đổi này giúp anh giảm lo âu và cảm thấy thoải mái hơn.