Tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev bị loại sớm ở Paris Masters

Tay vợt người Đức Alexander Zverev đã phải dừng bước sớm tại Paris Masters 2026 sau thất bại trước Lorenzo Musetti của Italy với tỷ số 6-7 (5), 2-6 trong trận đấu diễn ra ngày 4/11.

Đây là trận đấu đầu tiên Zverev thi đấu với tư cách tay vợt số 1 thế giới sau khi chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP vào đầu tuần. Tuy nhiên, màn ra mắt ở vị trí mới không diễn ra như mong đợi khi anh để thua đối thủ đang xếp hạng 24 thế giới.

Tay vợt người Đức Alexander Zverev thi đấu với quyết tâm chiến thắng. Ảnh: Reuters

Set đầu tiên diễn ra khá cân bằng. Zverev từng tạo lợi thế trong loạt tie-break khi dẫn trước 5-2, nhưng Musetti thi đấu kiên cường, giành liên tiếp năm điểm để thắng 7-5 và vươn lên dẫn trước một set.

Sang set hai, tay vợt người Italy tiếp tục duy trì thế chủ động. Musetti tận dụng những lỗi đánh bóng của đối thủ để giành hai break, tạo khoảng cách 5-2 trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 6-2. Cuộc so tài kéo dài khoảng một giờ 42 phút.

Theo thống kê, Musetti ghi được 29 điểm winner và có tám cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Chiến thắng giúp tay vợt 24 tuổi nâng thành tích đối đầu với Zverev lên 4-2, đồng thời giành quyền vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất.

Sau trận, Zverev thừa nhận đối thủ đã chơi tốt hơn, còn bản thân có màn trình diễn không như ý. Anh cho biết đây có thể là một trong những trận đấu tệ nhất của mình trong vài tháng gần đây.

Rất tiếc là anh đã để thua sau khi vừa đạt được vị trí số 1 thế giới. Ảnh: Reuters

Tay vợt người Đức cũng bày tỏ sự khó chịu trước những câu hỏi liên tục về việc anh có xứng đáng với vị trí số 1 thế giới hay không. Zverev cho rằng đây là thành quả mà bất kỳ tay vợt hàng đầu nào cũng mơ ước và anh tin mình xứng đáng với thứ hạng hiện tại, dù vừa nhận thất bại tại Paris.

Ở phía bên kia, chiến thắng giúp Musetti tiếp tục duy trì phong độ tích cực sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi chấn thương trong mùa giải 2026. Tháng trước, anh đã chấm dứt quãng thời gian bốn năm không giành danh hiệu khi đăng quang tại giải đấu ở Lyon.

Paris Masters năm nay cũng chứng kiến nhiều bất ngờ khi hàng loạt hạt giống hàng đầu bị loại sớm. Đáng chú ý, Novak Djokovic thất bại trước tay vợt vòng loại Rinky Hijikata, qua đó không còn cơ hội giành suất tham dự ATP Finals cuối mùa.

Dù sớm chia tay Paris Masters, Zverev vẫn đã có vé dự ATP Finals tại Turin trong tháng 11. Tay vợt người Đức sẽ còn cơ hội hướng đến danh hiệu lớn cuối mùa, trong khi Musetti tiếp tục hành trình tại giải đấu ở Paris.