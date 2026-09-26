Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vào cuộc tại ASIAD 20

Hôm nay tay vợt Thùy Linh sẽ vào cuộc. Ảnh: Liên đoàn Cầu lông Việt Nam

Theo lịch thi đấu, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp Thalita Ramadhani Wiryawan tại Ichinomiya City Municipal Gymnasium vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam). Thùy Linh được miễn vòng đầu và bắt đầu thi đấu từ vòng 2 đơn nữ.

Cũng thời gian này, cầu lông Việt Nam còn có Nguyễn Hải Đăng thi đấu đơn nam, gặp đại diện Tajikistan; đôi nam Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh gặp đôi VĐV Bangladesh tại vòng 1/8.

Sự xuất hiện của Nguyễn Thùy Linh được chờ đợi khi cô vẫn là gương mặt hàng đầu của cầu lông Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, tay vợt Việt Nam từng tiến tới vòng 3 đơn nữ. Trước ASIAD 20, Thùy Linh đứng hạng 32 thế giới.

Trong năm 2026, tay vợt sinh năm 1997 có thời điểm vươn lên hạng 25 thế giới và lần thứ 7 liên tiếp giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới. Tại sân chơi này, lá thăm đưa Thùy Linh gặp ngay tay vợt số 2 thế giới Akane Yamaguchi của Nhật Bản ở vòng đầu và cô không thể tạo nên bất ngờ.

Trước đó, Thùy Linh cũng có những kết quả đáng chú ý trên hệ thống thi đấu quốc tế, trong đó có ngôi á quân tại một giải Super 300 ở Đài Bắc Trung Hoa. Tại Vietnam Open 2026 hồi đầu tháng 9, cô được xếp hạt giống số 2 và bước vào giải với vị trí 29 thế giới. Thùy Linh từng ba lần liên tiếp vô địch Vietnam Open các năm 2022, 2023, 2024 và giành ngôi á quân năm 2025.

Tuy nhiên, cuộc chạy đà cuối cùng trước ASIAD 20 của Thùy Linh không đạt kết quả như mong đợi khi cô dừng bước ngay vòng đầu Vietnam Open 2026 trước tay vợt trẻ Xu Wen Jing của Trung Quốc. Bước vào Đại hội với vị trí 32 thế giới, ASIAD 20 vì thế cũng là cơ hội để tay vợt nữ số một Việt Nam tìm lại nhịp thi đấu và thể hiện khả năng ở sân chơi châu lục.

Thử thách đầu tiên của Thùy Linh là một đối thủ trẻ nhưng không thể xem nhẹ. Theo hồ sơ của Liên đoàn Cầu lông Indonesia (PBSI), Thalita Ramadhani Wiryawan sinh ngày 21.9.2007 tại Surabaya, thuận tay phải, bắt đầu chơi cầu lông từ năm 5 tuổi và được gọi vào Trung tâm huấn luyện quốc gia Indonesia từ năm 2025.

Dù mới 19 tuổi, Thalita đã được Indonesia tạo điều kiện thi đấu tại nhiều sân chơi quốc tế. Tại Giải vô địch thế giới 2026, tay vợt trẻ này vượt qua Ines Lucia Castillo của Peru với tỉ số 22-20, 21-7 ở vòng đầu. Sau đó, Thalita có cơ hội đối đầu tay vợt số một thế giới An Se Young và thua 15-21, 11-21. Những trận đấu trước các đối thủ hàng đầu giúp tay vợt trẻ Indonesia tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ cao.

Tại ASIAD 20, Thalita là một trong 10 thành viên của đội tuyển cầu lông nữ Indonesia. Trước khi bước vào nội dung cá nhân, cô đã được bố trí thi đấu ở nội dung đồng đội nữ. Trong trận tứ kết gặp Đài Bắc Trung Hoa, Thalita thi đấu trận đơn thứ hai, thua Chiu Pin-Chian sau ba ván 21-15, 18-21, 11-21; Indonesia sau đó thắng chung cuộc 3-1.

Với kinh nghiệm và thứ hạng thế giới tốt hơn, Thùy Linh có những cơ sở để hướng tới một khởi đầu thuận lợi, nhưng tay vợt Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung trước một đối thủ trẻ đang được cầu lông Indonesia đầu tư cho tương lai.

Ngoài tâm điểm Nguyễn Thùy Linh, bắn súng Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery. Lúc 7h45, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My bước vào vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nữ. Nếu có VĐV giành quyền đi tiếp, chung kết diễn ra lúc 12h00.

Canoeing có hai nội dung chung kết đáng chú ý. Hoàng Thị Hường tranh chung kết A kayak đơn nữ K1 500m lúc 9h30, trong khi Hiên Năm - Nguyễn Hồng Thái thi chung kết A canoe đôi hỗn hợp C2 500m lúc 9h50. Trước đó, Vũ Lê Thiên Hải thi bán kết kayak đơn nam K1 500m lúc 8h00.

Ở điền kinh, Lê Thị Cẩm Tú thi bán kết 200m nữ lúc 17h55, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh chung kết nhảy ba bước nam lúc 18h35. Boxing có Hà Thị Linh gặp võ sĩ Uzbekistan ở vòng loại hạng 60kg nữ lúc 10h30; đội kiếm chém nam gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi và Lê Văn Bang gặp Uzbekistan tại vòng 1/8 lúc 8h30.

Bắn cung Việt Nam cũng bắt đầu tranh tài từ 6h00 với các nội dung xếp hạng cung một dây nam và cung ba dây nữ; đến 10h30 là cung một dây nữ và cung ba dây nam. Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc lúc 15h30.

Trong ngày Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài trên nhiều mặt trận, sự xuất hiện của Nguyễn Thùy Linh sẽ là một trong những tâm điểm được chờ đợi. Sau một năm có cả những dấu ấn lẫn những thời điểm chưa đạt kết quả như mong muốn, ASIAD 20 là sân khấu để tay vợt nữ số một Việt Nam thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh đã được tích lũy qua nhiều năm thi đấu quốc tế.

Trước mắt Thùy Linh sẽ là thử thách mang tên Thalita Ramadhani Wiryawan, tay vợt trẻ giàu tiềm năng của một trong những nền cầu lông mạnh nhất thế giới.