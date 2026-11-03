Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền thắng 2 trận liên tiếp tại Olympic trẻ 2026

Trong trận đấu thứ hai vòng bảng, diễn ra tại nhà thi đấu Dakar Arena, Thu Huyền đối đầu Chiraz Halimi (Algeria). Với sự tự tin và khả năng kiểm soát thế trận tốt, tay vợt Việt Nam nhanh chóng chiếm ưu thế, giành chiến thắng thuyết phục sau hai set với điểm số 21-7 và 21-13.

Thu Huyền và HLV Ngô Trung Dũng tại đại hội. Ảnh: VBF

Trước đó, ở trận ra quân, Thu Huyền cũng vượt qua Zahra Robati (Iran) với tỷ số 21-14, 21-15. Hai chiến thắng liên tiếp cho thấy phong độ ổn định của tay vợt trẻ Việt Nam, đồng thời tạo lợi thế trước lượt trận cuối vòng bảng.

Thử thách tiếp theo của Thu Huyền là Kungkaew Kakanik (Thái Lan), tay vợt được xếp hạt giống số 7 của giải. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 16 giờ 45 ngày 3.11 (giờ địa phương), mang ý nghĩa quyết định trong cuộc cạnh tranh vị trí nhất bảng E.

Đây cũng là phép thử quan trọng đối với bản lĩnh và khả năng chuyên môn của Thu Huyền trước đối thủ được đánh giá cao. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, đại diện Việt Nam có cơ hội khép lại vòng bảng với thành tích thuận lợi, tạo đà tâm lý cho chặng đường tiếp theo.

Dưới sự hướng dẫn của HLV Ngô Trung Dũng, Thu Huyền đang từng bước khẳng định năng lực tại sân chơi thể thao trẻ lớn nhất thế giới.

Thu Huyền cũng là một trong những gương mặt được kỳ vọng cạnh tranh huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ Dakar 2026.