Tay vợt Nga vô địch hai tuần liên tiếp tại Phan Thiết

Ilia Simakin khép lại ATP Challenger 50 Phan Thiet 2026 với thành tích đáng chú ý khi giành chức vô địch đơn nam trong cả hai tuần thi đấu.

ATP Challenger 50 Phan Thiet 2026 khép lại ngày 20/9 tại NovaWorld International Tennis Complex sau hai tuần tranh tài. Ilia Simakin trở thành tay vợt nổi bật nhất giải với hai chức vô địch đơn nam liên tiếp.

Ở tuần thi đấu đầu tiên, tay vợt người Nga tiến vào chung kết và đánh bại Arthur Weber (Pháp) ngày 13/9 để giành danh hiệu. Một tuần sau, Simakin tiếp tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng của nội dung đơn nam.

Lần này, đối thủ của anh là Rodrigo Pacheco Mendez đến từ Mexico. Simakin tiếp tục giành chiến thắng trong trận chung kết ngày 20/9, qua đó hoàn tất cú đúp danh hiệu tại Phan Thiết.

Ở nội dung đôi nam tuần thứ hai, trận chung kết chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai cặp hạt giống hàng đầu Charlton/Shimizu và Kouzmine/Dev. Constantin Bittoun Kouzmine và S D Prawal Dev giành chức vô địch, đồng thời khép lại các nội dung tranh tài của giải.

ATP Challenger 50 Phan Thiet diễn ra từ ngày 6 đến 20/9, quy tụ nhiều tay vợt quốc tế. Việc giải thuộc hệ thống ATP Challenger giúp các tay vợt có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng ATP, đồng thời đưa một giải quần vợt chuyên nghiệp quốc tế trở lại với khán giả Việt Nam.

Giải đấu cũng là một phần của Sports Festival 2026, chuỗi sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet.

ATP Challenger 50 Phan Thiet khép lại cũng đánh dấu kết thúc Sports Festival 2026. Trong đó, Nova Sports tham gia công tác tổ chức giải quần vợt, với mục tiêu đưa thêm các sự kiện thể thao chuyên nghiệp quốc tế đến Việt Nam và tạo hoạt động thể thao quy mô tại Phan Thiết.