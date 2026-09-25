Tay vợt Alcaraz muốn Grand Slam thay đổi lịch, không để trận đấu kết thúc lúc rạng sáng

Vấn đề lịch thi đấu tại các giải Grand Slam tiếp tục nhận được sự quan tâm sau khi Carlos Alcaraz trải qua một trận đấu kéo dài đến rạng sáng tại US Open.

Tay vợt người Tây Ban Nha cho rằng, việc phải thi đấu và kết thúc trận đấu vào thời điểm quá muộn tạo ra cái giá không nhỏ đối với cả các tay vợt lẫn khán giả.

Ở tứ kết US Open hồi đầu tháng, Alcaraz bị Ben Shelton đánh bại trong trận đấu kết thúc lúc 3 giờ 33 phút. Đây là trận đấu kết thúc muộn nhất trong lịch sử các giải Grand Slam.

Trận đấu giữa Alcaraz và Shelton không phải trường hợp duy nhất gây chú ý tại US Open.

Trong tuần đầu tiên của giải đấu, ba trận đấu khác kết thúc sau 2 giờ sáng, trong khi hai trận đấu kéo dài đến sau nửa đêm.

Ảnh: REUTERS/Eduardo Munoz

Alcaraz cho rằng, tình trạng này cần được thay đổi. Phát biểu với truyền thông tại London trước thềm Laver Cup, tay vợt từng bảy lần vô địch Grand Slam nhấn mạnh các trận đấu nên được sắp xếp để kết thúc sớm hơn.

Theo Alcaraz, dù khán giả vẫn ở lại theo dõi những trận đấu muộn, việc đưa các trận đấu quan trọng lên lịch sớm hơn có thể giúp sân vận động thu hút đông đảo người hâm mộ hơn.

“Tôi muốn thay đổi lịch trình một chút, kết thúc muộn nhất lúc 11 giờ đêm, hoặc thời gian nào phù hợp hơn”, Alcaraz chia sẻ.

Đề xuất của Alcaraz hướng đến việc tạo ra một giới hạn rõ ràng hơn đối với giờ kết thúc các trận đấu tại Grand Slam.

Việc thi đấu đến rạng sáng không chỉ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của các tay vợt mà còn đặt ra câu hỏi về lịch thi đấu và điều kiện thi đấu trong một mùa giải vốn đã kéo dài.

Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ (USTA), đơn vị tổ chức US Open cho biết, sẽ xem xét các phương án lên lịch thi đấu trong tương lai.

Một số Grand Slam khác đã bắt đầu áp dụng những biện pháp nhằm hạn chế các trận đấu kết thúc quá muộn.

Wimbledon có quy định giới nghiêm, theo đó các trận đấu phải tạm dừng vào lúc 23 giờ. Trong khi đó, Roland Garros đã giới hạn mỗi phiên đấu ban đêm chỉ còn một trận.

Những thay đổi này cho thấy vấn đề thời gian thi đấu đang ngày càng được chú ý trong quần vợt chuyên nghiệp. Các tay vợt hàng đầu thời gian qua cũng nhiều lần đề cập đến lịch thi đấu dày đặc và nhu cầu có thêm thời gian nghỉ ngơi giữa các giải đấu.

Agassi muốn các tay vợt có thêm thời gian nghỉ ngơi

Bên cạnh Alcaraz, huyền thoại quần vợt Andre Agassi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho các tay vợt, đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa giải.

Agassi cho rằng lịch thi đấu hợp lý không chỉ giúp các tay vợt duy trì phong độ mà còn mang lại lợi ích cho người hâm mộ.

“Tôi hy vọng sẽ có một mùa giải nghỉ ngơi tương đối an toàn cho cả các cầu thủ lẫn người hâm mộ để họ có thể mong chờ trận đấu”, Agassi nói.

Ảnh: @ Laver Cup

Theo Agassi, điều quan trọng là những tay vợt hàng đầu có thể bước vào sân với trạng thái tốt nhất. Đây cũng là yếu tố khiến vấn đề sắp xếp lịch thi đấu, thời gian nghỉ giữa các trận và giờ kết thúc tại các giải lớn ngày càng được quan tâm.

Với đề xuất giới hạn thời gian kết thúc trận đấu vào khoảng 23 giờ, Alcaraz đang hướng sự chú ý trở lại một vấn đề quen thuộc của quần vợt hiện đại: làm thế nào để các giải Grand Slam vừa duy trì sức hút với khán giả, vừa đảm bảo điều kiện thi đấu và thời gian hồi phục phù hợp cho các tay vợt.