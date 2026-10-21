Tây Tựu (Hà Nội): Hiện trường vụ cháy kèm tiếng nổ khiến nhiều người hốt hoảng

Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, người dân sống xung quanh bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội cùng cột khói đen bốc cao nghi ngút. Do sự việc xảy ra vào đêm muộn, ngọn lửa lan nhanh khiến nhiều hộ dân lân cận hô hoán nhau tháo chạy ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Các chiến sĩ đang tích cực tiếp cận ngọn lửa, đồng thời khẩn trương hỗ trợ đưa người dân bên trong ra ngoài an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tích cực. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng như mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.