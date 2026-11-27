Sau thông tin TikToker Hậu Hoàng bị ung thư máu, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thương và bàn luận về nguy cơ mắc bệnh. Một số người cho rằng việc nhuộm tóc, tẩy tóc cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Thực tế có phải như vậy không?

Ca sĩ Dương Hoàng Yến đến thăm Hậu Hoàng. Ảnh: Facebook, TPO.

Nhuộm tóc có làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu?

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), một số hóa chất trong các sản phẩm thuốc nhuộm tóc được cho là có khả năng gây ung thư. Trong đó bao gồm các chất trung gian tạo màu trong các công thức thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn thời kỳ đầu (thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn chiếm khoảng 80% các sản phẩm thuốc nhuộm tóc trên thị trường hiện nay).

Vào khoảng giữa đến cuối thập niên 1970, các nhà sản xuất đã thay đổi thành phần trong các sản phẩm thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn để loại bỏ một số hóa chất gây ung thư, nhưng hiện chưa rõ liệu bất kỳ hóa chất nào còn được sử dụng trong thuốc nhuộm tóc ngày nay có khả năng gây ung thư hay không.

Với những người nhuộm tóc (tức là những người có mái tóc được nhuộm, không phải những người thợ làm tóc và nhuộm cho người khác), theo NCI, một số nghiên cứu riêng lẻ ghi nhận mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc nhuộm tóc và bệnh bạch cầu. Tuy nhiên, khi gộp kết quả từ 20 nghiên cứu thì thấy mối liên hệ này rất nhỏ nên không thể loại trừ khả năng do ngẫu nhiên.

Một số cư dân mạng viết rằng việc nhuộm tóc, tẩy tóc nhiều có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh bạch cầu. Ảnh minh họa: SCC.

Một nghiên cứu thuần tập (nghiên cứu ở một nhóm người có chung đặc điểm) quy mô lớn lại không thấy mối liên hệ nào giữa việc từng sử dụng thuốc nhuộm tóc với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu, nhưng lại ghi nhận nguy cơ gia tăng rất nhẹ đối với ung thư buồng trứng, theo NCI.

Tẩy tóc, duỗi tóc thì sao?

Hiện chưa có các nghiên cứu cho thấy việc tẩy tóc làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu. Còn với những việc như uốn tóc, duỗi tóc thì có một vài nghiên cứu, chẳng hạn có nghiên cứu năm 2020 từng được công bố trên International Journal of Cancer (Tạp chí Quốc tế về Ung thư), cho thấy những phụ nữ dùng sản phẩm duỗi tóc hóa học nhiều lần mỗi năm (nhiều hơn 4 - 6 lần) có nguy cơ mắc ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng tăng so với những người không sử dụng các sản phẩm đó, theo Trung tâm Ung thư miền Nam (SCC) của Mỹ.

Nhưng SCC cũng viết, cần lưu ý rằng, mặc dù một số nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ tiềm ẩn như trên, nhưng chưa có nghiên cứu nào khẳng định chắc chắn rằng các sản phẩm chăm sóc tóc này là nguyên nhân gây ung thư.

Các nghiên cứu về mối liên hệ giữa nhuộm tóc, tẩy tóc với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu còn ít và không thống nhất, chưa thể đưa ra kết luận chung. Ảnh minh họa: iStock/ Getty Images.

Nhìn chung, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), việc nghiên cứu về thuốc nhuộm tóc khá phức tạp vì các loại thuốc nhuộm không giống nhau. Nhưng một số nghiên cứu đã được thực hiện thì cho kết quả không thống nhất, vì vậy, chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Nên cân nhắc điều gì khi chọn các sản phẩm chăm sóc tóc?

Theo SCC, người dùng nên hỏi chuyên gia/ thợ làm tóc về các thành phần có trong sản phẩm được sử dụng cho tóc. Ngoài việc tránh các sản phẩm chứa formaldehyde, người dùng cũng nên tránh các dạng lỏng của chất này, bao gồm formalin và methylene glycol.

Đối với những người sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc tại nhà, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị nên tuân thủ hướng dẫn trên bao bì và chú ý đến các thông tin cảnh báo hoặc lưu ý; cần đeo găng tay khi nhuộm tóc và không để thuốc nhuộm trên da đầu kéo dài hơn thời gian được ghi trong hướng dẫn sử dụng.