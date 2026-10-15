Tây Thăng Long: Đại lộ “tỷ đô” định hình cực tăng trưởng mới của Hà Nội

Theo ghi nhận tiến độ, hiện tại đoạn Võ Chí Công - Phạm Văn Đồng, Văn Tiến Dũng - Tây Tựu đã hoàn tất thi công và đi vào vận hành, các đoạn còn lại đang tiếp tục được triển khai. Hàng loạt các nút giao giữa đại lộ này với các tuyến vành đai cũng ghi nhận tiến độ tích cực: nút giao với Vành đai 3,5 đang gấp rút thi công các hạng mục hầm chui, cầu nhánh, đường dẫn và hệ thống thoát nước; trong khi nút giao với Vành đai 3 đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công.

Theo kế hoạch, trục đại lộ này sẽ thông xe toàn tuyến trong năm 2027 giúp thời gian di chuyển từ Đan Phượng hay Phúc Thọ vào Tây Hồ Tây rút ngắn chỉ còn 15 - 20 phút.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, thông xe toàn tuyến trong năm 2027

Đại lộ Tây Thăng Long được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là tuyến hướng tâm quy mô lớn bậc nhất phía Tây với tổng chiều dài hơn 33km, kết nối trực tiếp từ đường Võ Chí Công đến thị xã Sơn Tây. Chạy song song và giảm tải trực tiếp cho Quốc lộ 32, tuyến đại lộ này có quy mô mặt cắt ngang rộng 60,5m với 10 làn xe, tạo khả năng thông hành vượt trội.

Đại lộ Tây Thăng Long dự kiến thông xe toàn tuyến trong năm 2027, giúp thời gian di chuyển từ Đan Phượng hay Phúc Thọ vào Tây Hồ Tây rút ngắn chỉ còn 15 - 20 phút.

Sự kết nối thực tế này mang lại 3 tác động quan trọng: Làn sóng dịch chuyển an cư về các đại đô thị dọc trục Tây Thăng Long để tận hưởng môi trường sống trong lành, hiện đại; thu hẹp khoảng cách về giá bất động sản khu vực này với lõi nội đô; và hình thành nên cực tăng trưởng kinh tế bền vững.

Các chuyên gia khẳng định, đại lộ Tây Thăng Long hội tụ đầy đủ các yếu tố để lặp lại chu kỳ bùng nổ giá trị bất động sản tương tự như đại lộ Thăng Long thập kỉ trước, thậm chí vượt trội hơn nhiều nhờ lợi thế kết nối thẳng tới khu vực lõi đô thị cao cấp Tây Hồ tây.

Trục đại lộ “tỷ đô” quy tụ các "ông lớn" BĐS

Diện mạo đô thị quanh trục đại lộ Tây Thăng Long thay đổi rõ nét với sự đổ bộ của các "ông lớn" bất động sản cùng hệ sinh thái đa chức năng. Tại khu vực quận Bắc Từ Liêm cũ, mặt tiền đại lộ sớm ghi nhận sự xuất hiện của các dự án nhà ở thấp tầng như Sunshine Capital Tay Thang Long hay Avenue Garden. Tăng tốc nối tiếp theo chiều dài tuyến đường là hàng loạt đại dự án quy mô lớn đang gấp rút triển khai, như Vinhomes Wonder City của Vingroup với quy mô khoảng 133 ha, cung cấp hơn 2.350 căn thấp tầng cùng quỹ đất phát triển các công trình hỗn hợp cao đến 35 tầng.

Dự án Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang được Sunshine Group tăng tốc bàn giao.

Ngay kề cận, Sunshine Group khẳng định vị thế chủ lực trên hành lang này khi sở hữu chuỗi dự án quy mô: Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences (quy hoạch hơn 70ha với 2.500 căn nhà phố thương mại phong cách châu Âu, tích hợp hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế từ trường học, bệnh viện); Noble Palace Garden (quy mô 45 ha với các dinh thự, biệt thự vườn sinh thái) và đại đô thị sinh thái ven sông NobleX Rivera (quy mô gần 250 ha, quy tụ khoảng 2.000 căn dinh thự trải dài 11km ven sông).

Dự án Noble Palace Garden bao gồm các dinh thự, biệt thự sinh thái mang phong cách “Đà Lạt giữa lòng Hà Nội”.

Không chỉ là trục đô thị nhà ở, hành lang Tây Thăng Long đang vươn mình trở thành tâm điểm công nghệ, giáo dục và giao lưu tri thức mới của Thủ đô. Cùng với quy hoạch cụm trường đại học, hệ thống trường liên cấp quốc tế, tuyến đường này còn đón trọn lực đẩy từ hai siêu dự án công nghệ trọng điểm: Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (HaBiotech) có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD; hay Khu đô thị công viên công nghệ số FPT trị giá hơn 3,3 tỷ USD - nơi được định hướng trở thành hạt nhân công nghệ tập trung, kết hợp hoàn hảo giữa không gian đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng, quy hoạch đã tạo đòn bẩy trực tiếp cho mặt bằng giá bất động sản khu vực. Sức nóng của trục đại lộ “tỷ đô” Tây Thăng Long hiện phản ánh rõ nét qua biên độ tăng giá mạnh mẽ của các dự án nằm ngay trên mặt tiền tuyến đường này.

Tại điểm đầu của Tây Thăng Long, khu vực Võ Chí Công - Xuân La ghi nhận mặt bằng giá khá cao với chung cư cao cấp phổ biến từ 90 - 180 triệu đồng/m²; liền kề, biệt thự ven Hồ Tây từ 170 đến trên 300 triệu đồng/m², và hơn 500 triệu/m² với các dự án cao cấp có vị trí đẹp. Khu vực Bắc Từ Liêm ghi nhận giá đất phổ biến 70 - 170 triệu đồng/m², một số vị trí trên trục đường lớn vượt 200 triệu đồng/m². Tại các khu vực như Đan Phượng, Ô Diên, mức giá cũng tăng mạnh trung bình 15 - 20% so với năm ngoái cho thấy sức hút của khu vực khi hạ tầng và các đô thị mới từng bước hình thành.

Có thể thấy, đại lộ Tây Thăng Long không đơn thuần là một dự án hạ tầng giao thông hướng tâm nhằm giảm tải cho Quốc lộ 32, mà đang đóng vai trò kiến tạo một hành lang kinh tế - đô thị - công nghệ thế hệ mới cho Thủ đô; thiết lập một cực tăng trưởng năng động, giàu tiềm năng bậc nhất cho thị trường bất động sản Hà Nội trong những năm tới.