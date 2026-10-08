Tay súng liên quan nhóm IS sát hại binh sĩ ở Nigeria

AP dẫn tuyên bố của quân đội Nigeria cho biết, các tay súng ISWAP, nhóm có liên hệ với phiến quân IS, đã tấn công căn cứ ở khu vực Kukawa thuộc bang Borno hôm 6/10. Quân đội Nigeria sau đó đẩy lùi cuộc tấn công, nhưng một số binh sĩ thiệt mạng.

Một sĩ quan quân đội cấp cao nói với hãng AP rằng 10 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của ISWAP. Vị sĩ quan này yêu cầu giấu tên vì ông không được phép phát ngôn với phóng viên.

Một số chiến binh ISWAP ở Nigeria. Ảnh chụp màn hình từ một video tuyên truyền của nhóm IS ngày 15/6/2019.

Đại úy Mohammed Goni, người phát ngôn quân đội Nigeria, cho biết các phần tử vũ trang đã tấn công binh lính thuộc Tiểu đoàn Đặc nhiệm 101 từ 4 hướng khác nhau.

"Hơn 25 tay súng đã bị tiêu diệt", quân đội Nigeria thông báo, đồng thời cho biết họ thu hồi được nhiều đạn dược trong cuộc phản công.

“Được sự hỗ trợ của Không quân Nigeria, quân đội đã đánh bại các tay súng, gây thương vong nặng nề cho chúng và buộc những kẻ sống sót phải tháo chạy”, Đại úy Mohammed Goni cho hay.

Theo AP, ISWAP thường xuyên nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự ở Đông Bắc Nigeria, đặc biệt là ở những khu vực hẻo lánh và ít được phòng thủ, để chiếm đoạt vũ khí và làm suy yếu các hoạt động của quân đội.

Nigeria đã và đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp do các phần tử Hồi giáo cực đoan và nhóm cướp hoạt động trên khắp đất nước, thực hiện các cuộc tấn công trong hơn một thập kỷ qua.

Mời độc giả xem thêm video: Nigeria giải cứu hơn 300 con tin hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV