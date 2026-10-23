Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Tỉnh Tây Ninh đang hướng tới thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu nông sản, logistics và chuyển đổi xanh. Đây được xác định là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm quản trị và năng lực phát triển thị trường của doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đại sứ quán tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Nhật Bản, nhằm tăng cường kết nối với các nhà đầu tư, giới thiệu tiềm năng phát triển và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng, có quan hệ hợp tác lâu dài với địa phương. Đến nay, doanh nghiệp Nhật Bản đã đăng ký đầu tư tại Tây Ninh hơn 1,4 tỷ USD, hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lan tỏa kinh nghiệm quản trị hiện đại.

Theo lãnh đạo tỉnh, Tây Ninh có lợi thế nằm trên trục kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, khả năng kết nối cảng biển và quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tăng trưởng 10,3%, dẫn đầu khu vực phía Nam.

Để khai thác các lợi thế này, Tây Ninh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng lao động và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Chính quyền tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, tháo gỡ khó khăn và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Lễ trao biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản.

Bà Hồng Lê Minh Nguyệt, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, quy hoạch đến năm 2030 của tỉnh dự kiến có 100 khu công nghiệp và 108 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 37.500 ha, chủ yếu tại khu vực tiếp giáp TP.HCM. Hiện địa phương có hơn 1.400ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận dự án. Ngoài công nghiệp chế biến, chế tạo, tỉnh còn ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, dịch vụ chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhận định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế. Tính đến tháng 9/2026, Nhật Bản có 5.848 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 81 tỷ USD. Khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy 56,9% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự định mở rộng hoạt động trong 1-2 năm tới.

Đối với Tây Ninh, Đại sứ đề xuất tăng cường hợp tác sản xuất công nghiệp gắn với chuỗi cung ứng Nhật Bản, nhất là cơ khí chính xác, linh kiện điện tử, chế tạo máy và công nghiệp hỗ trợ; phát triển kho bãi, trung tâm phân phối, logistics xuyên biên giới; đồng thời ứng dụng công nghệ vào bảo quản, chế biến sâu nông sản và truy xuất nguồn gốc. Hơn 2.400 lao động Tây Ninh sang Nhật Bản làm việc từ năm 2024 đến nay cũng được xem là nguồn lực có thể hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và phát triển hợp tác nhân lực.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Tây Ninh chia sẻ những đánh giá tích cực về môi trường kinh doanh địa phương.

Ông Kamibayashiyama Masao, Tổng giám đốc Công ty Sumitomo Forestry Việt Nam, cho biết doanh nghiệp lựa chọn Tây Ninh nhờ kết nối thuận tiện với TP.HCM và nguồn nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long, cùng chi phí thuê đất cạnh tranh. Ông cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền trong quá trình triển khai dự án.

Ông Ninna Yokoi, Tổng giám đốc Công ty Sapporo Việt Nam, ghi nhận việc các cơ quan chức năng tỉnh lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định. Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, cơ quan chức năng và doanh nghiệp Tây Ninh đã ký các biên bản ghi nhớ, mở ra cơ sở thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.