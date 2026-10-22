Tây Ninh xây tuyến đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài-Xuyên Á

Các nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp TMTC, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tây Ninh đang triển khai tuyến đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài-Xuyên Á có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 123,5km.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, dự án được tách thành 3 dự án thành phần, gồm giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư với diện tích dự kiến 22 ha; bồi thường, giải phóng mặt bằng phần tuyến với diện tích sử dụng đất khoảng 75 ha; đầu tư xây dựng phần tuyến.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức khẩn trương triển khai các dự án thành phần, bảo đảm hoàn thành trong năm 2029.

Trong đó, giai đoạn 1 dài 33,1km qua địa phận tỉnh Tây Ninh (từ cầu Bình Tây đến Quốc lộ 22) có tổng vốn đầu tư khoảng 7.600 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý 1 năm 2027.

Quy mô toàn tuyến khoảng 123,5km, thiết kế quy mô lớn từ 8-10 làn xe, lộ giới 62m.

Giai đoạn 1 có chiều dài: 33,1km (từ cầu Bình Tây đến Quốc lộ 22, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 4km). Tổng kinh phí: Khoảng 7.600 tỷ đồng.

Ngân sách tỉnh bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030) để giải phóng mặt bằng; phần còn lại huy động theo hình thức PPP, dự kiến khởi công vào quý 1 năm 2027.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ trở thành trụ cột giao thông kết nối các khu công nghiệp, đô thị và khu kinh tế cửa khẩu của Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh và hành lang kinh tế Xuyên Á.

Về hậu cần (logistics), tuyến đường giúp hỗ trợ phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài thành trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng.

Bên cạnh tuyến đường kết nối Mộc Bài-Xuyên Á, đề án còn định hướng tuyến đường công nghiệp Bình Dương-Tây Ninh dài khoảng 52km, quy mô 10 làn xe, và tuyến đường sắt hàng hóa Bàu Bàng-Mộc Bài dài khoảng 57 km; trong đó, đoạn qua địa phận Tây Ninh khoảng 27km, đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30km.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án hình thành và phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á dọc hành lang kinh tế Tây Ninh-Bình Dương theo Quyết định số 1163/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 21/5/2025.

Đề án gồm Khu phức hợp công nghiệp - đô thị - logistics tại xã Thạnh Đức với diện tích gần 5.500ha; Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bến Củi tại xã Lộc Ninh quy mô hơn 1.000ha; cùng tuyến đường công nghiệp Bình Dương – Tây Ninh dài 52km và tuyến đường sắt hàng hóa Bàu Bàng – Mộc Bài dài 57km.

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh tập trung phát triển 3 khu công nghiệp tại xã Thạnh Đức với tổng diện tích khoảng 1.500ha, đồng thời phát triển các khu đô thị liền kề, khu tái định cư và hạ tầng logistics phục vụ phát triển công nghiệp.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, đến ngày 20/10/2026, toàn tỉnh đang thực hiện bồi thường, thu hồi đất đối với 282 công trình, dự án. Lũy kế đã chi trả cho 62.727 trường hợp, đạt trên 86%, với diện tích hơn 14.346 ha, tương đương 83,74%.

So với kỳ rà soát ngày 13/10, số trường hợp được chi trả tăng thêm 735, diện tích tăng 62,68 ha và số tiền tăng 586,77 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy công tác bồi thường tiếp tục được thúc đẩy, song khối lượng thủ tục và diện tích cần hoàn thành vẫn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.