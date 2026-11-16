Tây Ninh: Xây dựng văn hóa giao thông từ cơ sở, từ ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi khu dân cư

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Công an xã Mỹ Lộc phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Để tiếp tục bảo đảm trật tự an toàn giao thông, UBND tỉnh Tây Ninh đã triển khai mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” với định hướng xây dựng văn hóa giao thông trong Nhân dân, bắt đầu từ từng gia đình, khu dân cư và các tổ chức trong xã hội. Tỉnh xác định việc triển khai mô hình không chỉ dừng ở kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn hướng đến thay đổi nhận thức, hình thành những thói quen và cách ứng xử văn minh trên đường.

Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại xã Đức Hòa và xã Mỹ Hạnh là cơ sở để tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng cách làm này. Sau 3 tháng triển khai, số vụ tai nạn giao thông tại xã Đức Hòa giảm 60%, số người chết giảm 63,64% so với quý I/2026. Tại xã Mỹ Hạnh, số vụ tai nạn và số người chết đều giảm 71,43%, số người bị thương giảm 66,67%.

Từ kết quả ban đầu, tỉnh Tây Ninh duy trì mô hình tại 6 xã, phường đã triển khai, đồng thời mở rộng thêm 7 địa bàn có tình hình tai nạn giao thông phức tạp. Các địa phương còn lại chủ động chuẩn bị điều kiện để thực hiện những nội dung xây dựng mô hình, hướng đến phạm vi triển khai rộng hơn sau quá trình đánh giá, sơ kết.

Trong mô hình “Xã, phường an toàn giao thông”, tỉnh Tây Ninh xây dựng Bộ quy tắc văn hóa giao thông. Theo đó, Bộ quy tắc sẽ được phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền thông và mạng xã hội, tạo phong trào hưởng ứng trong toàn xã hội. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đưa những chuẩn mực ứng xử văn minh trở thành thói quen trong đời sống giao thông.

Văn hóa giao thông không chỉ thể hiện ở việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng làn đường hay đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, mà còn nằm trong cách mỗi người ứng xử với những người xung quanh. Không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu, không điều khiển xe sau khi sử dụng rượu bia và biết nhường nhịn, hỗ trợ người khác khi tham gia giao thông đều là những hành vi góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

Để những chuẩn mực này đi vào thực tiễn, tỉnh Tây Ninh chú trọng vai trò của gia đình và nhà trường trong giáo dục ý thức tham gia giao thông. Các trường học sẽ tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, trách nhiệm của gia đình được đặt ra rõ ràng, nhất là việc không giao xe mô tô, xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Cùng với đó, giáo dục văn hóa giao thông được đưa vào các bài giảng, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng độ tuổi, bậc học. Nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng được yêu cầu duy trì phối hợp trong quản lý, hướng dẫn và giáo dục học sinh. Cách tiếp cận này không chỉ giúp thế hệ trẻ hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ sớm mà còn góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của phụ huynh.

Ở phạm vi cộng đồng, tỉnh Tây Ninh định hướng xây dựng các tiêu chí an toàn giao thông đối với khu dân cư, tổ dân phố, chi bộ, doanh nghiệp, trường học, gia đình, dòng họ và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cũng được khuyến khích phát động phong trào, tổ chức hoạt động hưởng ứng, vận động đoàn viên, hội viên đi đầu thực hiện Bộ quy tắc văn hóa giao thông. Qua đó, mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng dân cư trở thành một chủ thể tích cực trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông, tỉnh Tây Ninh cũng chú trọng hoàn thiện hạ tầng, khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông, rà soát các điểm thường xảy ra tai nạn và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường, nhất là đối với các hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng.