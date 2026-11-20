Trước thực tế đó, Tây Ninh đang chú trọng xây dựng “lá chắn” phòng, chống ma túy từ cơ sở, đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn, lấy công nhân làm trung tâm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ ngay từ sớm, từ xa.

Chủ động phòng ngừa ma túy từ cơ sở

Mỗi công nhân, người lao động trở thành một tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa thông điệp kiên quyết nói không với ma túy đến đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Thống kê của Bộ Công an, tính đến hết năm 2025, cả nước có trên 81.600 người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; trong đó có 16.500 công nhân, người lao động.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, đây là con số đáng quan tâm, đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa ma túy trong lực lượng lao động.

Số liệu trên có thể chưa đầy đủ, nhất là ở khu vực lao động phi chính thức và những trường hợp sử dụng ma túy ẩn, khó phát hiện, đo đếm, đánh giá. Thực trạng này đòi hỏi tổ chức Công đoàn tăng cường trách nhiệm, đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phòng ngừa ma túy trong lực lượng lao động.

Tại Tây Ninh, xác định tội phạm ma túy là tội phạm nguồn phát sinh các loại tội phạm khác, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường tăng cường phòng ngừa, đẩy mạnh đấu tranh, triệt xóa tận gốc các ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy, góp phần kéo giảm các loại tội phạm khác.

Do đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 3/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công an tỉnh xác định xây dựng Tây Ninh không ma túy vào năm 2030 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy phải được triển khai thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Trong đó, lực lượng cơ sở phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống ma túy; gắn trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với nhiệm vụ xây dựng địa bàn an toàn, không ma túy.

Công nhân, người lao động hào hứng tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy tại chương trình. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Song song với đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng được chú trọng, xác định là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa. Cuối tháng 10/2026, Công an tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng phía trước”.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa đối với xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình, tương lai thế hệ trẻ và sự phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng, chống ma túy đòi hỏi sự quyết tâm của lực lượng chức năng và chung tay của toàn xã hội.

Trong môi trường doanh nghiệp, công tác phòng ngừa cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thường xuyên, gần gũi với công nhân. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gain Lucky (Việt Nam), thuộc Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, hiện có hơn 20.000 công nhân đang làm việc.

Chị Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết, để thực hiện mục tiêu công nhân Việt Nam nói không với ma túy, Công đoàn xác định trước hết phải kiên quyết không để người lao động có tâm lý thử ma túy cho biết. Nội dung phòng, chống ma túy sẽ được đưa vào các buổi sinh hoạt tổ Công đoàn với cách truyền đạt tự nhiên, dễ hiểu, giúp công nhân nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối khi bị rủ rê và thông báo cho người có trách nhiệm khi gặp tình huống bất thường.

Cùng với đó, các tổ Công đoàn sẽ sâu sát hơn với đời sống công nhân, chủ động tìm hiểu, chia sẻ khi phát hiện người lao động nghỉ làm bất thường hoặc gặp biến cố tâm lý; trở thành nơi để công nhân tin tưởng, tâm sự. Công đoàn cũng cam kết giữ bí mật thông tin và phối hợp với Công an địa phương bảo đảm an ninh quanh các khu nhà trọ công nhân.

Đối với những người từng lầm lỡ, chị Đặng Thị Diệu Linh khẳng định Công đoàn không quay lưng mà sẽ phối hợp với gia đình và doanh nghiệp hỗ trợ những người thực sự mong muốn làm lại cuộc đời, tạo cơ hội để họ trở lại cuộc sống, hòa nhập với tập thể trong sự tôn trọng. Công đoàn cơ sở cũng mong muốn Ban Giám đốc Công ty tiếp tục đồng hành, xem môi trường làm việc không ma túy là một trong những tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn

Công nhân, người lao động tự tin trả lời các câu hỏi tìm hiểu pháp luật, kiến thức về phòng, chống ma túy tại chương trình. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Cùng với các giải pháp của lực lượng chức năng và doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống ma túy cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

Tại Tây Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi “Công nhân với kiến thức pháp luật” năm 2026 tại Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời (xã Hưng Thuận), thu hút 1.200 thí sinh là đoàn viên Công đoàn cơ sở thuộc các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia.

Theo ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban Công tác Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cho người lao động. Hội thi không chỉ tạo sân chơi giao lưu mà còn giúp đoàn viên củng cố kiến thức, biết vận dụng quy định pháp luật vào công việc và cuộc sống, nhất là các quy định về phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống ma túy năm 2026 tại Tây Ninh, với 200 đại biểu thuộc Liên đoàn Lao động 7 tỉnh, thành phố gồm Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long tham gia. Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ Công đoàn; trang bị kỹ năng truyền thông, tuyên truyền, vận động và xử lý các tình huống liên quan đến phòng, chống ma túy tại cơ sở.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, tổ chức Công đoàn cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống ma túy, lấy người lao động làm trung tâm; chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm hiệu quả thực chất, tránh hình thức. Trong đó, cần phát huy vai trò Công đoàn cơ sở và tổ Công đoàn; kết hợp tuyên truyền với xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo đời sống công nhân và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ma túy hiện nay có nhiều phương thức, thủ đoạn mới, khả năng tiếp cận nhanh và phạm vi tác động rộng. Vì vậy, công tác truyền thông cần chuẩn hóa nội dung, phù hợp từng nhóm đối tượng; đa dạng hóa cách thức, sử dụng nhiều kênh truyền thông với thông tin hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp công nhân nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh.

Công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm từng cấp Công đoàn. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng, xây dựng chương trình, tài liệu và cơ chế phối hợp; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố cụ thể hóa nhiệm vụ, phối hợp với các ngành và hướng dẫn cơ sở; Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch phù hợp với từng doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tình hình; tổ Công đoàn bám sát đoàn viên, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và phản ánh những vấn đề phát sinh.

Xây dựng “lá chắn” phòng, chống ma túy trong công nhân cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Khi mỗi người lao động chủ động nói không với ma túy, Công đoàn thực sự trở thành điểm tựa và doanh nghiệp tích cực xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, mục tiêu xây dựng Tây Ninh không ma túy vào năm 2030 sẽ có thêm nền tảng để hiện thực hóa.