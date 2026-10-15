Tây Ninh xây dựng đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/10, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch xây dựng đề án tổng quát thành lập thành phố Tây Ninh trực thuộc Trung ương, dự kiến trình Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương.

Khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm chính trị – hành chính mới của tỉnh Tây Ninh.

Theo kế hoạch, trong tháng 10, Sở Nội vụ Tây Ninh được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo tờ trình và đề án tổng quát.

Trong nửa đầu tháng 11, dự thảo đề án sẽ được gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh.

Chậm nhất ngày 28/11, tỉnh sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung tờ trình, đề án tổng quát để xin chủ trương của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc ban hành kế hoạch nhằm xác định cụ thể lộ trình, nhiệm vụ cần thực hiện, bảo đảm tiến độ xây dựng đề án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Tây Ninh cho biết đến nay, UBND tỉnh mới có chỉ đạo giao tham mưu xây dựng đề án để trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Việc thành lập thành phố trực thuộc Trung ương hiện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa có quyết định chính thức.