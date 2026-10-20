Tây Ninh: Xã Cần Giuộc cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 98%

Bộ máy từng bước ổn định, nâng cao hiệu quả điều hành

Xã Cần Giuộc được thành lập trên cơ sở sắp xếp thị trấn Cần Giuộc, xã Long Hậu và xã Phước Lại. Sau sắp xếp, xã có diện tích 60,4km², dân số 77.704 người, khoảng 40.000 người tạm trú và dân số lũy kế khoảng 110.000 người, với 26 ấp.

Xã Cần Giuộc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quy mô địa bàn, dân số cùng tốc độ đô thị hóa và sự phát triển của các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công tại địa phương.

Hiện nay, bộ máy chuyên môn của xã gồm 3 phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội; cùng với Trung tâm Phục vụ hành chính công. Sau khi kiện toàn tổ chức, các đơn vị từng bước ổn định hoạt động, tiếp nhận và xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

UBND xã duy trì giao ban, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý công việc. Hoạt động phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các bộ phận chuyên môn từng bước đi vào nền nếp.

UBND xã duy trì chế độ giao ban định kỳ với các ấp để nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh sử dụng hệ thống báo cáo điện tử, xử lý văn bản trên môi trường số và triển khai các nền tảng quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ máy hành chính từng bước được tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận dịch vụ công.

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp dân, hệ thống truyền thanh, cổng thông tin và các nền tảng trực tuyến. Theo báo cáo, xã đã đăng tải hơn 250 tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và thông tin hoạt động tại địa phương.

Bên cạnh đó, xã chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, gắn với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số. Việc phối hợp, xử lý công việc giữa các bộ phận từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là một trong những nhiệm vụ được xã Cần Giuộc chú trọng. Theo số liệu từ ngày 1/7/2025 đến ngày 7/5/2026, địa phương tiếp nhận 46.672 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 16.601 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 44.949 hồ sơ.

Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 14.345 hồ sơ trước hạn, 30.590 hồ sơ đúng hạn và 14 hồ sơ trễ hạn. Mức độ hài lòng của người dân đạt trên 98%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cần Giuộc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công được kiện toàn về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành tiếp tục được tăng cường. Các hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ, chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến được sử dụng trong xử lý công việc. Theo báo cáo, 100% văn bản đi được ký số và ban hành trên môi trường mạng.

Cùng với đó, xã đã bố trí, sắp xếp và đưa vào sử dụng 13/13 trụ sở, đồng thời rà soát tài sản công để phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Công tác quản lý hồ sơ, tài liệu và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc cũng được quan tâm.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, xã Cần Giuộc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Cùng với đó, xã tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng số và đạo đức công vụ. Công tác quản lý tài sản công được chú trọng, bảo đảm sử dụng hiệu quả các trụ sở, cơ sở nhà, đất sau sắp xếp; đồng thời huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Địa phương cũng xác định tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.