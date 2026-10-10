Tây Ninh vững tin hướng tới tăng trưởng hai con số

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết (bìa trái) trao đổi với sở, ngành trong việc sản xuất hàng nông sản tạo ra giá trị gia tăng. (Ảnh: THANH PHONG)

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng của tỉnh, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,02% so với cùng kỳ năm trước; riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,32%. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, sản lượng lúa ước đạt 3,45 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 75%; sản lượng thủy sản đạt 162 nghìn tấn, tăng khoảng 22%.

Dưa lê là sản phẩm OCOP mang lại giá trị gia tăng và thu nhập cao cho nhà nông. (Ảnh: THANH PHONG)

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 174 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; lượng khách tham quan đạt khoảng 7,4 triệu lượt, doanh thu du lịch vượt 6 nghìn tỷ đồng, tăng 53%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 27 tỷ USD, đưa Tây Ninh đứng thứ 9/34 tỉnh, thành phố về quy mô xuất nhập khẩu.

Sản lượng lúa của Tây Ninh sản xuất trong 9 tháng qua ước đạt 3,45 triệu tấn. (Ảnh: THANH PHONG)

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 thu hút khoảng 500 nhà đầu tư trong và ngoài nước; hơn 100 công trình, dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 920 nghìn tỷ đồng.

Trong 9 tháng, tỉnh thu hút 113 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký khoảng 838 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 2.152 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 27 tỷ USD, xếp thứ 7 cả nước về thu hút FDI.

Từ đầu năm đến nay Tây Ninh thu hút khoảng 500 nhà đầu tư trong và ngoài nước; hơn 100 công trình, dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (Ảnh: THANH PHONG)

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 54 nghìn tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán Trung ương giao, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo; đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân đạt 72,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đưa Tây Ninh đứng thứ 10/34 tỉnh, thành phố.

Khu tái định cư đường Vành đai 4 đang thi công đã đóng góp nguồn thu ngân sách tỉnh trong năm 2026 rất đáng kể. (Ảnh: THANH PHONG)

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Tăng trưởng giữa các ngành, lĩnh vực chưa đồng đều; chi phí đầu vào và biến động thị trường tiếp tục tác động đến sản xuất, kinh doanh; một số dự án còn vướng mắc về thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cần được đẩy nhanh hơn nữa.

Dự án khu tái định cư đường Tân An-Bình Hiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Đặng Đình Toàn, trong ba tháng cuối năm, Tây Ninh tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các tuyến giao thông có tính kết nối và sức lan tỏa lớn.