Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến (áo đỏ) vinh danh các điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Tây Ninh lần thứ I năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường trong tỉnh dự hội nghị.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh Trần Anh Minh phát biểu.

Trong năm 2026, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Công nghiệp văn hóa từng bước phát triển, với doanh thu ước đạt hơn 10.400 tỷ đồng, đóng góp khoảng 3,6% GRDP toàn tỉnh.

Trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, các vận động viên Tây Ninh giành 4 Huy chương Vàng thế giới. Tổng số huy chương toàn tỉnh đạt 956, bằng 185,63% kế hoạch.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hơn 10 triệu lượt khách trong năm 2026. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 33,5% so cùng kỳ và vượt 22,5% kế hoạch năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến dự hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao, hệ thống truyền thanh cơ sở và chất lượng nguồn nhân lực. Đáng chú ý, nhu cầu xây dựng bảo tàng xứng tầm để lưu giữ, trưng bày hơn 35.000 hiện vật; đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở và đào tạo đội ngũ kế cận trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần xây dựng con người, củng cố sức mạnh nội sinh và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí yêu cầu ngành tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Trong đó, cần chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kế cận trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.

Cùng với đó, ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch của tỉnh. Việc triển khai các nhiệm vụ phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ cấp tỉnh đến cơ sở.