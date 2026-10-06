Tây Ninh vào top 10 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Long Hậu (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) tìm hiểu giải pháp số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Theo kết quả công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, Tây Ninh xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo.

Top 10 địa phương dẫn đầu gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Việc Tây Ninh góp mặt trong nhóm này là kết quả đáng ghi nhận, nhất là khi so với năm 2025, tỉnh xếp thứ 11/34, năm 2026 đã tăng 2 bậc.

Kết quả PII phản ánh những chuyển biến tích cực của Tây Ninh trong hoàn thiện môi trường đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, năng lực doanh nghiệp và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Thời gian qua, tỉnh đã từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh (TNIC). Trung tâm mang sứ mệnh đầu mối kết nối và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ kết nối cung-cầu công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đồng thời tạo kênh để doanh nghiệp tiếp cận chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh. Điểm nhấn xuyên suốt là tăng cường liên kết “Nhà nước-doanh nghiệp-viện, trường-chuyên gia,” hướng tới hình thành mạng lưới hợp tác thường xuyên, bền vững.

Sau khi đưa vào vận hành giai đoạn 1, Trung tâm đã triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp, qua đó bước đầu phát huy vai trò hạt nhân trong việc hình thành điểm gặp gỡ, trao đổi nhu cầu công nghệ, hỗ trợ tư vấn và kết nối các nguồn lực liên quan.

Tỉnh Tây Ninh cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, tự động hóa và các công nghệ chiến lược.

Đồng thời, tỉnh chú trọng xác định các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ nhu cầu thực tiễn, tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia; thúc đẩy ươm tạo ý tưởng, thử nghiệm giải pháp mới và từng bước đưa kết quả nghiên cứu, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Tây Ninh đã ban hành Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện bay không người lái giai đoạn 2026-2030, định hướng phát triển đồng bộ từ thử nghiệm, đào tạo, sát hạch, hành lang bay đến thu hút doanh nghiệp công nghệ và mở rộng các ứng dụng trong nông nghiệp, logistics, giám sát, quản lý và các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Đây cũng là một bước đi cụ thể trong định hướng hình thành không gian thử nghiệm cho công nghệ mới, tạo thị trường cho sản phẩm đổi mới sáng tạo và phát triển các động lực tăng trưởng mới của tỉnh.

Việc vào Top 10 PII năm 2026 không chỉ là một bước tiến về thứ hạng, mà còn tạo thêm động lực để Tây Ninh tiếp tục nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thực chất, phát triển doanh nghiệp, làm chủ công nghệ mới và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Từ vị trí thứ 11 năm 2025 lên thứ 9 năm 2026 là bước tiến đáng ghi nhận, cho thấy Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế mới trên bản đồ đổi mới sáng tạo của cả nước./.