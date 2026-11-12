Tây Ninh vang mãi những khúc ca cách mạng

Hình tượng người mẹ Việt Nam trong các tiết mục nghệ thuật góp phần tôn vinh những người mẹ đã âm thầm cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tối 11/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh (cơ sở 2, phường Tân Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng với chủ đề “Vang mãi thời hoa lửa” tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2026.

Hội diễn là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24/11), tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và tổng kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện qua những lời ca, điệu múa, góp phần kết nối truyền thống cách mạng với khát vọng xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Hội diễn góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào về chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là dịp ca ngợi tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân ta; quảng bá hình ảnh quê hương Tây Ninh giàu truyền thống văn hóa, lịch sử; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với chủ đề “Vang mãi thời hoa lửa”, Hội diễn quy tụ 16 cụm thi đua đại diện cho 96 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị tham gia biểu diễn những tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước; tái hiện lịch sử hào hùng, những trận đánh và chiến công hiển hách của quân và dân ta, đặc biệt là quân dân Tây Ninh qua các thời kỳ kháng chiến.

Các tiết mục nghệ thuật lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn trân trọng những hy sinh, mất mát của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nội dung các chương trình còn tập trung tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân và nỗ lực của quân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Bên cạnh đó, các tiết mục khắc họa những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Tây Ninh trên con đường hội nhập và phát triển; khuyến khích lồng ghép các nét văn hóa đặc trưng của vùng đất, con người Tây Ninh như dân ca, dân vũ, lễ hội, trang phục truyền thống, góp phần bảo tồn di sản và quảng bá du lịch địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội diễn, ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, âm nhạc cách mạng không chỉ là những giai điệu đi cùng năm tháng mà còn là tiếng lòng của một dân tộc kiên cường, bất khuất; là ký ức về những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng; là bản hùng ca về lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình. Mỗi ca khúc là một trang sử được tái hiện bằng âm thanh, góp phần nâng đỡ tâm hồn, thắp sáng niềm tin và thôi thúc các thế hệ cống hiến cho độc lập, tự do và sự trường tồn của Tổ quốc.

Hoạt cảnh sân khấu tái hiện sự hy sinh của các thế hệ cha anh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng biết ơn trong thế hệ hôm nay. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tại mảnh đất Tây Ninh anh hùng, truyền thống cách mạng được khắc ghi qua từng địa danh, chiến công và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đặc biệt, trong không gian phát triển mới sau khi Tây Ninh và Long An hợp nhất, những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của hai vùng đất tiếp tục được kết nối, bồi đắp, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Hội diễn không đơn thuần là hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng mà còn là dịp để các thế hệ hôm nay cùng ôn lại lịch sử, tri ân những người đã ngã xuống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và giáo dục truyền thống cách mạng. Hoạt động này cũng góp phần lan tỏa ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh.

Hội diễn là dịp để các thế hệ hôm nay cùng ôn lại truyền thống lịch sử, tri ân những người có công với đất nước, qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đây cũng là sân chơi để các địa phương, đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và lan tỏa những hạt nhân văn nghệ quần chúng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.

Tại đêm khai mạc, 4 cụm thi đua đã tham gia biểu diễn với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hoạt cảnh và âm nhạc, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn. Các chương trình mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng, xúc động trước sự hy sinh của các thế hệ người lính đến tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào tương lai.

Tiết mục nghệ thuật tái hiện những năm tháng đấu tranh cách mạng hào hùng, thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hội diễn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 13/11.